Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Какие услуги в приложении сейчас на паузе?

В сервисе государственных услуг сообщили, что две услуги для водителей и водительниц пока на паузе. Они недоступны для пользователей.

Говорится о таких услугах:

замена или восстановление водительского,

назначения или отмены надлежащего пользователя транспортного средства.

Команда Дии вместе с коллегами из Главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг,

– заверила команда.

В сообщении подчеркнули, что будут держать пользователей в курсе. "Как только все заработает – сообщим вам первыми в наших соцсетях", – подытожили разработчики.

Напомним, что в июне в Дії рассказывали о новой функции – замене техпаспорта. Соответствующую услугу удалось реализовать Минцифры совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, а также ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".