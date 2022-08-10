Мільярди доларів: що дасть Україні розблокування портів

За оптимістичними очікуваннями, сукупні економічні вигоди від розблокування українських портів становитимуть 4,5% від песимістичного прогнозу ВВП Нацбанку на 2022 рік. Мовиться про понад 5 мільярдів доларів.

Що дасть Україні розблокування портів

Експортний потенціал врожаю зернових та олійних культур 2021 року, який "застряг" в Україні через блокування портів, оцінюється у 20 мільйонів тонн, а 2022 року – у 35 мільйонів тонн. У Центрі досліджень продовольства та землекористування KSE Institute пояснили, що таким чином, додаткова виручка українських аграріїв через деблокування портів та відповідне підвищення внутрішніх цін оціночно складатиме 5,5 мільярдів доларів.

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Найбільш реалістично, що весь цей обсяг (55 мільйонів тонн) вивозитиметься впродовж 2022 – 2023 років, то вигоди від деблокування портів розподіляться на додаткові 1,63% ВВП у 2022 році та 2,24% ВВП у 2023 році (від песимістичного прогнозу ВВП НБУ).

Експортний потенціал

За оцінками KSE Агроцентру, за період з 1 липня 2022 по 1 липня 2023 року аграрний експортний потенціал буде розподілятися приблизно наступним чином:

пшениця – 12 мільйонів тонн,

ячмінь – 3 мільйони тонн,

кукурудза – 28 мільйонів тонн,

насіння ріпаку – 2,5 мільйони тонн,

соєві боби та продукти переробки – 1,5 мільйона тонн,

соняшникова олія – 4 мільйонів тонн.

Виручка від експорту цих продуктів складатиме:

пшениця – 2,6 мільярда доларів,

ячмінь – 600 мільйона доларів,

кукурудза – 5,8 мільярда доларів,

насіння ріпаку – 1,6 мільярда доларів,

соєві боби та продукти переробки – 750 мільйона доларів,

соняшникова олія – 3,2 мільярда доларів.

Додаткова експортна виручка від аграрної продукції очікується на рівні близько 14,7 мільярда доларів або близько 30% всього експорту України за песимістичним сценарієм НБУ.

Ми очікуємо, що обсяги перевалки в портах Одеса, Чорноморськ та Південний до кінця 2022 року не будуть перевищувати 2 мільйонів тонн в місяць (потенційний обсяг перевалки цих портів складає 3,7 мільйона тонн в місяць),

– наголошує Олег Нів’євський, віцепрезидент з економічної освіти KSE.

Він додав, що потів можна очікувати прискорення експорту внаслідок контрактування Китаєм великих суден класу панамакс з українською кукурудзою.

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Як зростуть ціни після розблокування портів

Після повноцінного розблокування портів ціни потенційно можуть зрости приблизно на 150 доларів за тону.

Оптимістичний сценарій передбачає, що зростання внутрішніх цін буде на рівні до 100 доларів за тонну, – тобто на розрахункову різницю вартості доставки морем між Одесою та Констанцею та на різницю доставки суходолом до цих портів.

Укладена "Зернова угода" та перші кораблі із зерном, олійними та олією з портів Одеси та Чорноморська дають надію на те, що можна буде експортувати залишки минулого сезону та значні обсяги цьогорічного врожаю, і таким чином послабити тиск на внутрішній ринок та ціни, покращити фінансовий стан агровиробників,

– зазначає Павло Мартишев, експерт KSE Агроцентру.

З України почали експортувати зерно: головне

22 липня у Стамбулі Україна підписала Ініціативу щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів.

Тоді домовились відкрити гуманітарні коридори з Одеси, Чорноморська та Южного. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН.

Не минуло й доби, як російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Згодом роботу портів таки відновили і вже 1 серпня перше судно українським зерном вже вирушило з порту орієнтовно о 08:30 за Києвом.

Однак покупець у Лівані відмовився від української кукурудзи, яку завантажили на судно. Він пояснив відмову п'ятимісячною затримкою.

Водночас, в Мінінфраструктури України повідомили, що інше судно з українською кукурудзою дісталось кінцевого пункту призначення в Туреччині. Ще два повинні дістатися до своїх портів приблизно через тиждень. Загалом з портів вийшло вже приблизно 10 суден.

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