Атаки мають високу ціну: Україні доведеться витратити на газ мільярди доларів
- Україна зазнала серйозних пошкоджень газовидобувної інфраструктури через російські удари, що змушує її звертатися до дорогого імпорту європейського газу.
- Україна домовилася про кредити від європейських інституцій на суму 930 мільйонів доларів і планує імпортувати понад 4 мільярди кубометрів газу, що коштуватиме близько 2 мільярдів доларів.
У суботу, 11 жовтня, спалахнула пожежа на російському нафтопереробному заводі. За даними джерел у СБУ, займання стало наслідком удару українських дронів дальньої дії.
Що відомо про енергетичну війну між Москвою та Києвом?
І це вже третя пожежа на цьому підприємстві за останній місяць, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Це лише останній епізод у наростаючій енергетичній війні між Україною та Росією,
– йдеться у матеріалі.
Як зазначає CNN, це була щонайменше четверта атака України на російські нафтопереробні об’єкти за останній тиждень. І це продовження кампанії, яка посилилася влітку й призвела до нестачі бензину в окремих регіонах Росії.
Але енергетична війна є двосторонньою. Нещодавні масовані атаки російських ракет і дронів серйозно пошкодили газовидобувну інфраструктуру України та спричинили масштабні відключення електроенергії по всій країні.
Важливо! В Україні заявили, що доведеться звертатися до дорогого імпорту європейського газу, щоб покрити дефіцит.
Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що дефіцит бензину в Росії становить "близько 20% від її потреб". За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у вересні Україна завдала 70 ударів по території Росії. Українські посадовці визнають, що газова та інша енергетична інфраструктура країни також зазнає потужного тиску з боку російських атак.
Є 203 ключові об’єкти в Україні, які потрібно прикрити системами ППО,
– сказав Зеленський.
За словами Сирського, ефективність української ППО становить "приблизно 74%", але для захисту енергетичних об’єктів потрібні додаткові засоби. Зокрема минулого тижня Росія здійснила кілька масованих комбінованих атак ракетами й дронами по енергетичній інфраструктурі України.
5 жовтня Москва запустила понад 50 ракет і майже 500 дронів, а вранці п’ятниці – ще 465 дронів і 32 ракети. П’ятнична атака була "однією з найбільших концентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах".
Через наростаючі атаки на газовидобуток Україна буде змушена імпортувати більше газу, ніж очікувалося раніше. За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, Україна веде переговори з міжнародними партнерами про збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%.
Зверніть увагу! Зазвичай внутрішній попит на газ в Україні різко зростає з листопада.
Що планує робити Київ?
Україна вже домовилася про кредити від європейських інституцій на суму 800 мільйонів євро (930 мільйонів доларів) і обговорює можливість їхнього розширення. Атаки на енергетику мають дуже високу ціну, як наголошують у виданні.
За оцінками галузевого джерела, Україні до кінця зими знадобиться понад 4 мільярди кубометрів газу, що за поточними ринковими цінами становить близько 2 мільярдів доларів. І це без урахування витрат на відновлення обладнання, яке постійно потрапляє під обстріли.
Більшість додаткових поставок надійде з Європи,
– пише CNN.
Зауважте! Євросоюз минулого тижня повідомив, що його сховища заповнені на 83% напередодні пікового зимового сезону. Наразі ціни на природний газ на європейських ринках залишаються стабільними.
Що очікувати щодо опалювального сезону?
Опалювальний сезон в Україні простим не буде. Таку заяву зробив мер Дніпра Борис Філатов.
Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні,
– написав Філатов.
Він наголосив: кожен та кожна з громадян повинні теж попіклуватися про те, що вони робитимуть протягом цієї зими.
Що ще слід знати про опалювальний сезон?
Важку зиму прогнозує й мер Львова Андрій Садовий. Він зокрема розповів, що місто розпочинає тестування альтернативних джерел енергопостачання з 11 жовтня. Таким чином Львів хоче підготуватися до можливих майбутніх блекаутів.
Він також пояснив, що найближчими тижнями у місті не зможуть розпочати опалювальний сезон. Причиною є ситуацію у всій країні. Крім того, Львів має ліміт щодо газу і потребує ще 10 мільйонів кубометрів.