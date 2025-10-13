У суботу, 11 жовтня, спалахнула пожежа на російському нафтопереробному заводі. За даними джерел у СБУ, займання стало наслідком удару українських дронів дальньої дії.

Що відомо про енергетичну війну між Москвою та Києвом?

І це вже третя пожежа на цьому підприємстві за останній місяць, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Цілі визначені: Зеленський розповів, куди полетять Tomahawk у разі поставок від США

Це лише останній епізод у наростаючій енергетичній війні між Україною та Росією,

– йдеться у матеріалі.

Як зазначає CNN, це була щонайменше четверта атака України на російські нафтопереробні об’єкти за останній тиждень. І це продовження кампанії, яка посилилася влітку й призвела до нестачі бензину в окремих регіонах Росії.

Але енергетична війна є двосторонньою. Нещодавні масовані атаки російських ракет і дронів серйозно пошкодили газовидобувну інфраструктуру України та спричинили масштабні відключення електроенергії по всій країні.

Важливо! В Україні заявили, що доведеться звертатися до дорогого імпорту європейського газу, щоб покрити дефіцит.

Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що дефіцит бензину в Росії становить "близько 20% від її потреб". За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у вересні Україна завдала 70 ударів по території Росії. Українські посадовці визнають, що газова та інша енергетична інфраструктура країни також зазнає потужного тиску з боку російських атак.

Є 203 ключові об’єкти в Україні, які потрібно прикрити системами ППО,

– сказав Зеленський.

За словами Сирського, ефективність української ППО становить "приблизно 74%", але для захисту енергетичних об’єктів потрібні додаткові засоби. Зокрема минулого тижня Росія здійснила кілька масованих комбінованих атак ракетами й дронами по енергетичній інфраструктурі України.

5 жовтня Москва запустила понад 50 ракет і майже 500 дронів, а вранці п’ятниці – ще 465 дронів і 32 ракети. П’ятнична атака була "однією з найбільших концентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах".

Через наростаючі атаки на газовидобуток Україна буде змушена імпортувати більше газу, ніж очікувалося раніше. За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, Україна веде переговори з міжнародними партнерами про збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%.

Зверніть увагу! Зазвичай внутрішній попит на газ в Україні різко зростає з листопада.

Що планує робити Київ?

Україна вже домовилася про кредити від європейських інституцій на суму 800 мільйонів євро (930 мільйонів доларів) і обговорює можливість їхнього розширення. Атаки на енергетику мають дуже високу ціну, як наголошують у виданні.

За оцінками галузевого джерела, Україні до кінця зими знадобиться понад 4 мільярди кубометрів газу, що за поточними ринковими цінами становить близько 2 мільярдів доларів. І це без урахування витрат на відновлення обладнання, яке постійно потрапляє під обстріли.

Більшість додаткових поставок надійде з Європи,

– пише CNN.

Зауважте! Євросоюз минулого тижня повідомив, що його сховища заповнені на 83% напередодні пікового зимового сезону. Наразі ціни на природний газ на європейських ринках залишаються стабільними.

Що очікувати щодо опалювального сезону?

Опалювальний сезон в Україні простим не буде. Таку заяву зробив мер Дніпра Борис Філатов.

Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні,

– написав Філатов.

Він наголосив: кожен та кожна з громадян повинні теж попіклуватися про те, що вони робитимуть протягом цієї зими.

Що ще слід знати про опалювальний сезон?