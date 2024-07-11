Союзники нададуть мільйони на виробництво зброї в Україні: про яку суму йде мова

Українська влада успішно переконала своїх західних союзників закупити вітчизняну оборонну продукцію для постачання Силам оборони. Відтак, Україні вдалось залучити чималу суму грошей.

Гроші на виробництво зброї

Як повідомляється, держава здатна закупити озброєння вітчизняних виробників лише на суму 6 мільярдів доларів, хоча виробничі потужності оборонного комплексу досягають 20 мільярдів доларів.

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Щоб уникнути простоювання заводів і сприяти їхньому розвитку, влада розпочала кампанію з пошуку грошей для оборонних заводів за кордоном. Зокрема, загальна сума залучених коштів складатиме 675 мільйонів. За даними Мінстратегпрому наступні країни нададуть Україні:

198,5 мільйонів доларів – Данія;

близько 37,5 мільйонів доларів – Нідерланди;

2,1 мільйона доларів – Канада.

Додатково ще 433 мільйона доларів виділить Євросоюз із прибутку від заморожених російських активів. Також, за повідомленнями, є певні домовленості з Великою Британією та Німеччиною.

! Проблема фінансування в оборонній сфері виникла наприкінці 2023 року, коли виробники зброї продемонстрували свою витривалість під час ракетних атак, отримали державні контракти та вклали кошти у розвиток нових виробничих потужностей.