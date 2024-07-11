Гроші на виробництво зброї

Як повідомляється, держава здатна закупити озброєння вітчизняних виробників лише на суму 6 мільярдів доларів, хоча виробничі потужності оборонного комплексу досягають 20 мільярдів доларів.

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Щоб уникнути простоювання заводів і сприяти їхньому розвитку, влада розпочала кампанію з пошуку грошей для оборонних заводів за кордоном. Зокрема, загальна сума залучених коштів складатиме 675 мільйонів. За даними Мінстратегпрому наступні країни нададуть Україні:

198,5 мільйонів доларів – Данія;

близько 37,5 мільйонів доларів – Нідерланди;

2,1 мільйона доларів – Канада.

Додатково ще 433 мільйона доларів виділить Євросоюз із прибутку від заморожених російських активів. Також, за повідомленнями, є певні домовленості з Великою Британією та Німеччиною.

Зауважте! Проблема фінансування в оборонній сфері виникла наприкінці 2023 року, коли виробники зброї продемонстрували свою витривалість під час ракетних атак, отримали державні контракти та вклали кошти у розвиток нових виробничих потужностей.