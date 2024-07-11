Деньги на производство оружия
Как сообщается, государство способно закупить вооружение отечественных производителей только на сумму 6 миллиардов долларов, хотя производственные мощности оборонного комплекса достигают 20 миллиардов долларов.
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Чтобы избежать простоя заводов и способствовать их развитию, власть начала кампанию по поиску денег для оборонных заводов за рубежом. В частности, общая сумма привлеченных средств составит 675 миллионов. По данным Минстратегпрома следующие страны предоставят Украине:
- 198,5 миллиона долларов – Дания;
- около 37,5 миллиона долларов – Нидерланды;
- 2,1 миллиона долларов – Канада.
Дополнительно еще 433 миллиона долларов выделит Евросоюз из прибыли от замороженных российских активов. Также, по сообщениям, есть определенные договоренности с Великобританией и Германией.