Попри війну та погоду: у Мінекономіки оцінили перспективи врожаю 2026 року

Жнива в Україні цього року проходять повільніше, ніж торік, однак у Мінекономіки не бачать загрози для загального врожаю. Там пояснюють, що на темпи збиральної кампанії вплинули погодні умови та безпекова ситуація через російську агресію.

Жнива 2026 року проходять повільніше, ніж торік

Фахівці Мінекономіки розповіли у ексклюзивному коментарі 24 Каналу, що збиральна кампанія 2026 року розпочалася в третій декаді червня. Першими жнива розпочали сільськогосподарські товаровиробники Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

У цих трьох областях було обмолочено ранніх зернових та зернобобових культур на площі 34,39 тисячі гектар. Торік у аналогічний період аграрії намолотили 74,3 тисячі гектар.

За середньої врожайності 39,6 центнера з гектара намолочено 136,02 тисячі тонн зерна нового врожаю. Спеціалісти повідомили, що станом на 13 липня 2026 року аграрії всіх областей продовжують збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких обмолочено на площі 763,01 тисячі гектар або 6% (у минулому році на відповідну дату було обмолочено 919,9 тисячі гектар) при середній врожайності 40,8 центнера з гектара, намолочено 3111,9 тисячі тонн зерна нового врожаю.

Чому темпи жнив нижчі та чого очікувати від врожаю

За словами фахівців, поточний перебіг збиральної кампанії свідчить про дещо повільніші темпи збирання сільськогосподарських культур порівняно з аналогічним періодом минулого року, що пов'язано з кліматичними умовами та військовою агресією Росії проти України.

"Однак безпекова ситуація в окремих регіонах обмежує можливості своєчасного проведення збиральних робіт та сповільнює їх темпи", – наголосили експерти.

У Мінекономіки зазначили, що у поточному році планується зібрати врожай сільськогосподарських культур не нижче показників минулого року.

Однак посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини спричинило нові проблеми для українського зернового експорту. Судновласники почали масово скасовувати рейси, а страховики призупинили оформлення полісів воєнного ризику, що вже впливає на внутрішні ціни на зерно.