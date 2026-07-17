Урожай 2026 года собирается медленнее, чем в прошлом году

Специалисты Минэкономики рассказали в эксклюзивном комментарии 24 Канала, что уборочная кампания 2026 года началась в третьей декаде июня. Первыми уборку начали сельскохозяйственные товаропроизводители Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

В этих трех областях было обмолочено ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 34,39 тысячи гектар. В прошлом году в аналогичный период аграрии намолотили 74,3 тысячи гектар.

При средней урожайности 39,6 центнера с гектара было намолочено 136,02 тысячи тонн зерна нового урожая. Специалисты сообщили, что по состоянию на 13 июля 2026 года аграрии всех областей продолжают уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, которые были обмолочены на площади 763,01 тысячи гектар, или 6% (в прошлом году на соответствующую дату было обмолочено 919,9 тыс. гектаров) при средней урожайности 40,8 центнера с гектара, намолочено 3111,9 тыс. тонн зерна нового урожая.

Почему темпы уборки урожая ниже и чего ожидать от урожая

По словам специалистов, текущее ход уборочной кампании свидетельствует о несколько более медленных темпах уборки сельскохозяйственных культур по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с климатическими условиями и военной агрессией России против Украины.

"Однако ситуация с безопасностью в отдельных регионах ограничивает возможности своевременного проведения уборочных работ и замедляет их темпы", – подчеркнули эксперты.

В Минэкономики отметили, что в текущем году планируется собрать урожай сельскохозяйственных культур не ниже показателей прошлого года.

Однако усиление российских атак на портовую инфраструктуру Одесской области создало новые проблемы для украинского экспорта зерна. Судовладельцы начали массово отменять рейсы, а страховщики приостановили оформление полисов военного риска, что уже сказывается на внутренних ценах на зерно.