У Міністерстві фінансів розповіли, на яку суму профінансували пенсії та соцвиплати у 2023 році

У 2023 році з державного бюджету були профінансовані всі соціальні виплати. Їх загальна сума склала 450,1 мільярда гривень, зокрема у грудні здійснено виплати на суму 41,6 мільярда гривень.

Скільки виділив уряд

За даними Мінфіну, у попередньому році уряд повністю забезпечив виконання соціальних обов'язків, фінансуючи пенсії, доплати та надбавки завдяки міжнародній допомозі від наших донорів.

Читайте також Деякі пенсіонери можуть мати 300 гривень надбавки — за що її нараховують

У відомстві зазначили, що в цьому році соціальна підтримка залишається одним із пріоритетів держави, і на соцзахист громадян виділено 469,4 мільярда гривень, що перевищує показники 2023 року на 8,7 мільярда гривень.

! При цьому будуть продовжені виплати пенсій, допомоги ВПО та забезпечено соціальний захист осіб з інвалідністю, включаючи видачу протезно-ортопедичних виробів та реабілітаційних засобів, а також проведено інші видатки.

На які потреби спрямують кошти

Кошти, які виділив Кабмін, були розподілені таким чином:

271,8 мільярда гривень, включаючи 22,7 мільярда гривень у грудні, виділені на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, а також на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду.

102,8 мільярда гривень, включаючи 8,8 мільярда гривень у грудні, призначені для соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини.

47,6 мільярда гривень, включаючи 7,8 мільярда гривень у грудні, виділені на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам.

24,2 мільярда гривень, включаючи 2,0 мільярда гривень у грудні, призначені на соціальний захист дітей та сімей.

3,6 мільярда гривень, включаючи 0,3 мільярда гривень у грудні, спрямовані на соціальний захист осіб з інвалідністю.

0,5 мільярда гривень виділено на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

У 2023 році понад 5 мільйонів осіб отримали соціальні виплати, соціальні стипендії, компенсації. Серед них були внутрішньо переміщені особи, сім'ї з дітьми, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які перебували у складних життєвих обставинах, а також громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Які соцвиплати змінилися у 2024 році

Зміни в соціальних виплатах з 1 січня 2024 року включають:

Прожитковий мінімум для різних категорій осіб:

Діти до 6 років - 2 563 гривень.

Діти від 6 до 18 років - 3 196 гривень.

Працездатні особи - 3 028 гривень.

Особи, які втратили працездатність - 2 361 гривня.

Пенсії:

Мінімальна пенсія становить 2 361 гривню з 1 січня, а максимальна пенсія у 2024 році складатиме 23 610 гривень, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам.

Середня пенсія, яка наразі складає 5 311 гривень, очікується зросте до 6 тисяч гривень.

У 2024 році запланована індексація пенсій у 3 етапи: січень, березень та липень.

Виплати на дітей:

Дитячі виплати становитимуть 2 563 гривні для дітей до 6 років та 3 196 гривень для дітей від 6 до 18 років.

Жінки у декретній відпустці, які не є підприємцями, отримуватимуть 757 гривень щомісяця.

Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною, отримають від 6 407,5 гривень до 7 990 гривень залежно від віку дитини.

Мінімальні аліменти становлять 1 281,5 гривень для дітей до 6 років та 1 598 гривень для дітей від 6 до 18 років.

Виплати по інвалідності: