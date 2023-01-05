Українські енергетики розгортають мініелектростанції, щоб уникнути блекауту

В Україні встановлять мережу мініелектростанцій, які допоможуть захистити українські міста від блекауту. За невеликого розміру вони здатні генерувати значні потужності.

Таке рішення повністю унеможливить тривале виведення з ладу української енергосистеми через обстріли, зазначається в повідомленні Мінінтеграції. Головне призначення мініелектростанцій – убезпечити основні станції та сформувати критичний резерв й незалежність генерування енергії.

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Вони невеликі та не вимагають особливого обслуговування. Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 100 – 150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мініелектростанції допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також забезпечуватимуть енергетичну безпеку атомної генерації.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу повідомив, що Київ домовився про передачу Україні маже 1 800 трансформаторів. Окрім трансформаторів, держави Заходу планують передати українцям близько 7 000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт.