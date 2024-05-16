Гарантована пенсія: чому пенсіонери отримують різну мінімалку

Урядом затверджено розмір мінімальних виплат для різних категорій осіб. На те, яку виплату має пенсіонер, впливають різні фактори.

Як визначається мінімальна виплата

На розмір мінімальної пенсії впливає вік під час виходу особи на заслужений відпочинок. Також до уваги береться розмір зарплати, яку отримував громадянин.

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Значний вплив на пенсію має кількість набутого стажу. Щоб вийти на пенсію у 2024 році пенсіонер має отримати:

для виходу на пенсію у 60 років щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Які зараз мінімальні виплати

Після березневої індексації, зросли пенсії значної кількості осіб. Мінімальна виплата – 3 370 гривень, надається якщо:

пенсіонер сягнув 80 років і має щонайменше 20 років стажу для жінок і 25 – для чоловіків;

особа старше 65 років, не працює і має повний стаж.

При цьому, виплати осіб, що набули повний стаж, залежно від віку змінюються так:

2 980 гривень надається пенсіонерам до 70 років;

3 240 гривень – від 70 до 80 років.

Зараз повним вважається стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків.

Особи, що мають особливі заслуги перед Україною, отримують інші мінімальні виплати.