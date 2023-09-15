Мінімальна зарплата у 2024 році: на яку суму розраховувати українцям
15 вересня 2023, 12:07Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Уряд оприлюднив перші головні цифри бюджету на 2024 рік, зокрема стало відомо, яким буде розмір мінімальної зарплати.
Як зміниться мінімалка та прожитковий мінімум
Опублікували перші цифри з держбюджету на 2024 рік. Тепер відомо, як зміниться мінімальна зарплата наступного року:
Читайте також Як розрахувати середню зарплату: покрокова інструкція
- з 1 січня – 7 100 гривень;
- з 1 квітня – 8 000 гривень
Також з 01 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 920 гривень.