Мінімальна зарплата у 2024 році: на яку суму розраховувати українцям

15 вересня 2023, 12:07
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Джерело:

Ярослав Железняк

Уряд оприлюднив перші головні цифри бюджету на 2024 рік, зокрема стало відомо, яким буде розмір мінімальної зарплати.

Як зміниться мінімалка та прожитковий мінімум

Опублікували перші цифри з держбюджету на 2024 рік. Тепер відомо, як зміниться мінімальна зарплата наступного року:

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  • з 1 січня –  7 100 гривень;
  • з 1 квітня – 8 000 гривень

Також з 01 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 920 гривень.

 

 

Автор: Тетяна Стельмах