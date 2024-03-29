Мінімальна та максимальна пенсія з 1 квітня: чи чекати українцям на зміни

Українців цікавить питання, чи зміняться мінімальні та максимальні пенсійні виплати вже з квітня. Адже, як відомо, вже вдруге за рік зростуть виплати в пенсіонерів, які старше 65 років і які мають повний страховий стаж.

Чи зміниться мінімальна та максимальна пенсія з квітня

Мінімальна пенсія та максимальна пенсія в Україні привʼязані до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум на 2024 рік встановлено з 1 січня та наразі він залишається незмінний: для осіб, які втратили працездатність, він становить – 2361 гривню.

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Відповідно до цього, розмір мінімальної пенсії становив 2361 гривню, проте нині внаслідок весняної індексації виплата зросла до 2725 гривень та з 1 квітня буде перебувати на такому рівні. Таку соціальну пенсію отримують особи, які взагалі не мають страхового стажу. Її призначають із 65 років.

Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу.

Своєю чергою розмір максимальної пенсії нині становить 23 610 гривень, оскільки не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

А в кого тоді зростуть пенсійні виплати

Це з огляду на надбавки, підвищення, додаткову пенсію, цільову грошову допомогу, пенсію за особливі заслуги перед Україною, індексацію та інші доплати до пенсії, встановлені законодавством. Це окрім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Однак із 1 квітня планово зростає мінімальна зарплата в Україні: уже з наступного місяця вона буде становити 8000 гривень. Разом із цим збільшаться і мінімальні пенсійні виплати громадян старшим за 65 років, якщо вони мають повний страховий стаж – 35 років чоловіки та 30 років жінки.

Зверніть увагу! Нині гарантована пенсія вказаних осіб – 2840 гривень. А вже з квітня ця виплата буде 3200 гривень. А все тому, що пенсійні виплати таких громадян не можуть бути менше ніж 40% від визначеної в Україні мінімальної заробітної плати.