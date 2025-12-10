Укр Рус
10 грудня, 14:49
3

Мінімальна пенсія в Україні: якою буде виплата у 2026 році

Валерія Моргун
Основні тези
  • Верховна Рада прийняла бюджет на 2026 рік, в якому передбачено 1,27 трильйона гривень на пенсії, що на 123 мільярди більше, ніж у 2025 році.
  • Мінімальна пенсія з 1 січня 2026 року зросте до 2 564 гривень, а нардеп Данило Гетманцев запропонував збільшити її до 4 700 гривень.

У середу, 3 грудня, Верховна Рада прийняла бюджет на 2026 рік. Вже 8 грудня закон про державний бюджет був підписаний головою Верховної Ради.

Якою буде мінімальна пенсія у 2026 році?

Загалом у бюджеті передбачено 1,27 трильйона гривень на пенсії, що на 123 мільярди гривень у порівняння з 2025 роком, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Слід одразу зазначити, що мінімальна пенсійна виплата в Україні прив'язана до прожиткового мінімуму. Його рівень зросте до 3 209 гривень у 2026 році.

Зокрема відомо про такі цифри:

  • прожитковий мінімум для працездатних осіб – зросте до 3 328 гривень;
  • прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – до 2 595 гривень.

У Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки внесений прогноз, що мінімальна пенсія змінюватиметься протягом наступних років. Так з 1 січня 2026 року – підвищення до 2 564 гривень (+8,6%).

Нагадаємо! Бюджетом також передбачена індексація пенсій, яка щорічно проводиться у березні.

Водночас невдоволення ситуацією з пенсією озвучив нардеп Данило Гетманцев.

 

Данило Гетманцев

 Голова фінансового комітету ВРУ, народний депутат

Вдумайтесь: всього +234 гривні до мінімалки, на фоні двозначної інфляції! Основні ресурси зараз ідуть на оборону. Це безумовний пріоритет. Ми всі це розуміємо. Але також маємо визнати: наступним пріоритетом після забезпечення обороноздатності нашої країни в бюджеті має бути соціальна підтримка українців.

Він наголосив: слід допомогти громадянам пройти складні часи війни. А перегляд мінімальної пенсії всього на 234 гривні натомість "виглядає як знущання над літніми людьми".

Також Гетманцев заявив, що подав свої пропозиції до бюджету наступного року, в яких мінімальна пенсія передбачається на рівні 4 700 гривень.

Це перший крок із поетапного суттєвого перегляду виплат, щоб наблизити їх до реальних необхідних показників,
– зазначив нардеп.

Зауважте! Він наголосив, що це стосується і прожиткового мінімуму – він має бути таким, щоб на нього реально можна було прожити.

Що відомо про прожитковий мінімум?

  • У 2026 році прожитковий мінімум зростатиме в Україні для різних категорій населення. Зокрема він збільшиться для працездатних осіб та дітей.
  • Прожитковий мінімум має зростати й у наступні роки.
  • Номінально населення отримає більше грошей. Але реальний ефект залежатиме від інфляції та цін.