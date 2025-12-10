Минимальная пенсия в Украине: какой будет выплата в 2026 году

В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла бюджет на 2026 год. Уже 8 декабря закон о государственном бюджете был подписан председателем Верховной Рады.

Какой будет минимальная пенсия в 2026 году?

Всего в бюджете предусмотрено 1,27 триллиона гривен на пенсии, что на 123 миллиарда гривен по сравнению с 2025 годом, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Читайте также "Существенное повышение": насколько с 2026 года вырастут зарплаты учителей

Следует сразу отметить, что минимальная пенсионная выплата в Украине привязана к прожиточному минимуму. Его уровень вырастет до 3 209 гривен в 2026 году.

В частности известно о таких цифрах:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – вырастет до 3 328 гривен;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – до 2 595 гривен.

В Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы внесен прогноз, что минимальная пенсия будет меняться в течение следующих лет. Так с 1 января 2026 года – повышение до 2 564 гривен (+8,6%).

Напомним! Бюджетом также предусмотрена индексация пенсий, которая ежегодно проводится в марте.

В то же время недовольство ситуацией с пенсией озвучил нардеп Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета ВРУ, народный депутат Вдумайтесь: всего +234 гривны к минималке, на фоне двузначной инфляции! Основные ресурсы сейчас идут на оборону. Это безусловный приоритет. Мы все это понимаем. Но также должны признать: следующим приоритетом после обеспечения обороноспособности нашей страны в бюджете должна быть социальная поддержка украинцев.

Он подчеркнул: нужно помочь гражданам пройти сложные времена войны. А пересмотр минимальной пенсии всего на 234 гривны взамен "выглядит как издевательство над пожилыми людьми".

Также Гетманцев заявил, что подал свои предложения в бюджет следующего года, в которых минимальная пенсия предусматривается на уровне 4 700 гривен.

Это первый шаг из поэтапного существенного пересмотра выплат, чтобы приблизить их к реальным необходимым показателям,

– отметил нардеп.

Заметьте! Он отметил, что это касается и прожиточного минимума – он должен быть таким, чтобы на него реально можно было прожить.

Что известно о прожиточном минимуме?