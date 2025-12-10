Минимальная пенсия в Украине: какой будет выплата в 2026 году
- Верховная Рада приняла бюджет на 2026 год, в котором предусмотрено 1,27 триллиона гривен на пенсии, что на 123 миллиарда больше, чем в 2025 году.
- Минимальная пенсия с 1 января 2026 года вырастет до 2 564 гривен, а нардеп Даниил Гетманцев предложил увеличить ее до 4 700 гривен.
В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла бюджет на 2026 год. Уже 8 декабря закон о государственном бюджете был подписан председателем Верховной Рады.
Какой будет минимальная пенсия в 2026 году?
Всего в бюджете предусмотрено 1,27 триллиона гривен на пенсии, что на 123 миллиарда гривен по сравнению с 2025 годом, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Следует сразу отметить, что минимальная пенсионная выплата в Украине привязана к прожиточному минимуму. Его уровень вырастет до 3 209 гривен в 2026 году.
В частности известно о таких цифрах:
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц – вырастет до 3 328 гривен;
- прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – до 2 595 гривен.
В Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы внесен прогноз, что минимальная пенсия будет меняться в течение следующих лет. Так с 1 января 2026 года – повышение до 2 564 гривен (+8,6%).
Напомним! Бюджетом также предусмотрена индексация пенсий, которая ежегодно проводится в марте.
В то же время недовольство ситуацией с пенсией озвучил нардеп Даниил Гетманцев.
Вдумайтесь: всего +234 гривны к минималке, на фоне двузначной инфляции! Основные ресурсы сейчас идут на оборону. Это безусловный приоритет. Мы все это понимаем. Но также должны признать: следующим приоритетом после обеспечения обороноспособности нашей страны в бюджете должна быть социальная поддержка украинцев.
Он подчеркнул: нужно помочь гражданам пройти сложные времена войны. А пересмотр минимальной пенсии всего на 234 гривны взамен "выглядит как издевательство над пожилыми людьми".
Также Гетманцев заявил, что подал свои предложения в бюджет следующего года, в которых минимальная пенсия предусматривается на уровне 4 700 гривен.
Это первый шаг из поэтапного существенного пересмотра выплат, чтобы приблизить их к реальным необходимым показателям,
– отметил нардеп.
Заметьте! Он отметил, что это касается и прожиточного минимума – он должен быть таким, чтобы на него реально можно было прожить.
Что известно о прожиточном минимуме?
- В 2026 году прожиточный минимум будет расти в Украине для разных категорий населения. В частности он увеличится для трудоспособных лиц и детей.
- Прожиточный минимум должен расти и в последующие годы.
- Номинально население получит больше денег. Но реальный эффект будет зависеть от инфляции и цен.