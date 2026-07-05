Пенсія в Чехії вражають: кому платять найбільше та які умови порівняно з Україною

Чеська пенсійна система суттєво відрізняється від української. Наприклад, пенсійний вік визначають не за єдиним правилом – він залежить від року народження, а для частини громадян ще й від інших факторів.

Який пенсійний вік у Чехії

У країні триває пенсійна реформа, яка має адаптувати систему до старіння населення та демографічних змін, пише Чеське управління соціального забезпечення.

Дивіться також Яка буде пенсія, якщо є тільки 15 років стажу

Для багатьох громадян пенсійний вік визначається залежно від року народження, а в окремих випадках – і від статі. Для різних поколінь діють різні правила.

Так, чоловіки, народжені до 1936 року, могли виходити на пенсію у 60 років. Для жінок цього покоління пенсійний вік становив від 53 до 57 років залежно від кількості дітей, яких вони виховали. Для громадян, які народилися у період із 1936 по 1973 рік, пенсійний вік поступово збільшувався:

від 60 років і 2 місяців – для народжених у 1936 році;

до 65 років і 8 місяців – для народжених у 1973 році.

Для громадян, які народилися у 1974 – 1988 роках, пенсійний вік розраховується за окремою формулою, однак він не може бути меншим за 65 років. Ті ж, хто народився після 1988 року, зможуть оформити пенсію лише після досягнення 67-річного віку.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію в Чехії

Для призначення пенсії за віком у Чехії недостатньо лише досягти необхідного віку – потрібно також мати відповідний страховий стаж:

Для громадян, які виходять на пенсію після 2018 року, обов'язковою умовою є наявність щонайменше 35 років стажу. А для людей, які досягли пенсійного віку до 2010 року, було достатньо 25 років страхового стажу.

Якщо людина не накопичила необхідної кількості років страхування, пенсію за віком їй не призначать. Проте у разі складних життєвих обставин держава може надати соціальну допомогу.

Яка мінімальна пенсія в Чехії

Мінімальна пенсія станом на 2026 рік – 9 800 крон (раніше 5 430 крон). Це близько 20 тисяч гривень або 402 євро (курс НБУ станом на 4 липня).

Проте така виплата стосується лише тих, хто відпрацював у Чехії повні 35 років. Для "пропорційних" пенсій сума буде значно меншою. Тим часом середня пенсія за віком в Чехії з січня 2026 року – 21 839 крон (близько 45 тисяч гривень або 897 євро).

До слова, високі пенсії призначають і в Польщі. Українці, які офіційно працювали у Польщі та сплачували страхові внески, можуть претендувати на пенсійні виплати.

Різниця між пенсійними виплатами у двох країнах залишається значною. Станом на березень 2026 року мінімальна пенсія в Україні становила 2 595 гривень (приблизно 217 злотих), а мінімальна пенсія у Польщі – 1 978,49 злотих брутто.

Фактично навіть нетривала офіційна робота у Польщі може дати право на виплати після досягнення пенсійного віку. Саме це є однією з причин, чому українці, які працювали у Польщі офіційно, цікавляться можливістю отримання пенсії від ZUS.