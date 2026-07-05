Каков пенсионный возраст в Чехии

В стране продолжается пенсионная реформа, призванная адаптировать систему к старению населения и демографическим изменениям, пишет Чешское управление социального обеспечения.

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Для многих граждан пенсионный возраст определяется в зависимости от года рождения, а в отдельных случаях – и от пола. Для разных поколений действуют разные правила.

Так, мужчины, родившиеся до 1936 года, могли выходить на пенсию в 60 лет. Для женщин этого поколения пенсионный возраст составлял от 53 до 57 лет в зависимости от количества детей, которых они воспитали. Для граждан, родившихся в период с 1936 по 1973 год, пенсионный возраст постепенно увеличивался:

от 60 лет и 2 месяцев – для родившихся в 1936 году;

до 65 лет и 8 месяцев – для родившихся в 1973 году.

Для граждан, родившихся в 1974–1988 годах, пенсионный возраст рассчитывается по отдельной формуле, однако он не может быть меньше 65 лет. Те же, кто родился после 1988 года, смогут оформить пенсию только после достижения 67-летнего возраста.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в Чехии

Для назначения пенсии по возрасту в Чехии недостаточно просто достичь необходимого возраста – необходимо также иметь соответствующий страховой стаж:

Для граждан, выходящих на пенсию после 2018 года, обязательным условием является наличие не менее 35 лет стажа. А для людей, достигших пенсионного возраста до 2010 года, было достаточно 25 лет страхового стажа.

Если человек не накопил необходимого количества лет страхования, пенсию по возрасту ему не назначат. Однако в случае сложных жизненных обстоятельств государство может предоставить социальную помощь.

Какова минимальная пенсия в Чехии

Минимальная пенсия по состоянию на 2026 год – 9 800 крон (ранее 5 430 крон). Это около 20 тысяч гривен или 402 евро (курс НБУ по состоянию на 4 июля).

Однако такая выплата касается только тех, кто отработал в Чехии полные 35 лет. Для "пропорциональных" пенсий сумма будет значительно меньше. Между тем средняя пенсия по возрасту в Чехии с января 2026 года составит 21 839 крон (около 45 тысяч гривен или 897 евро).

К слову, высокие пенсии назначают и в Польше. Украинцы, которые официально работали в Польше и платили страховые взносы, могут претендовать на пенсионные выплаты.

Разница между пенсионными выплатами в двух странах остается значительной. По состоянию на март 2026 года минимальная пенсия в Украине составляла 2 595 гривен (примерно 217 злотых), а минимальная пенсия в Польше – 1 978,49 злотых брутто.

Фактически даже кратковременная официальная работа в Польше может дать право на выплаты после достижения пенсионного возраста. Именно это является одной из причин, почему украинцы, официально работавшие в Польше, интересуются возможностью получения пенсии от ZUS.