Як українцю оформити пенсію в Польщі

Виплати надає польське Управління соціального страхування (ZUS), пише InPoland.

Дивіться також Пенсії по інвалідності: чи зростуть виплати з 1 липня

Головний принцип полягає в тому, що кожна країна виплачує пенсію лише за той період роботи, коли людина була офіційно застрахована саме на її території. Тобто:

польський ZUS розраховує виплату за роки роботи у Польщі;

Пенсійний фонд України відповідає за стаж і виплати за періоди роботи в Україні.

Водночас між країнами діє принцип сумування страхового стажу. Це означає, що якщо людині не вистачає років роботи лише в одній державі, можуть врахуватися періоди страхування в обох країнах.

У Польщі правила призначення пенсії залежать від дати народження:

Для людей, народжених до 1 січня 1949 року, ключовим є страховий стаж. Жінкам потрібно мати щонайменше 20 років стажу, чоловікам – 25 років. Пенсійний вік становить 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Для осіб, народжених після 31 грудня 1948 року, діє нова система. У цьому випадку розмір пенсії залежить переважно від суми внесків, які надходили до ZUS.

Фактично навіть нетривала офіційна робота у Польщі може дати право на виплати після досягнення пенсійного віку. Водночас якщо внесків було мало, пенсія може бути невисокою.

Яка мінімальна пенсія в Польщі та Україні

Різниця між пенсійними виплатами у двох країнах залишається значною. Станом на березень 2026 року:

мінімальна пенсія в Україні становила 2 595 гривень (приблизно 217 злотих);

мінімальна пенсія у Польщі – 1 978,49 злотих брутто.

Таким чином, польська мінімальна виплата у кілька разів перевищує українську. Саме це є однією з причин, чому українці, які працювали у Польщі офіційно, цікавляться можливістю отримання пенсії від ZUS.

До слова, Уряд планує збільшувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Тобто, мінімальну пенсію в Україні.

Як повідомляється в Бюджетній декларації на 2027 – 2029 роки, яку вже затвердив Кабмін, до 2029 року вказаний прожитковий мінімум зросте на 29%, тобто до – 3 357 гривень.

Потрібно розуміти, що це саме мінімально можлива пенсія. Для значної кількості пенсіонерів мінімум буде більшим. Наприклад, йдеться про тих хто набув повний стаж – 35 років для чоловіків, 30 років – для жінок. Також важливим є вік пенсіонера.