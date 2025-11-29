Чи чекати на підвищення з 1 грудня: як зміниться розмір мінімальної пенсії

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні зросла. Підвищення стало можливим завдяки проведенню березневої індексації, під час якої уряд переглянув основні показники, що впливають на розмір пенсійних виплат.

Чи буде підвищення пенсій з 1 грудня?

Попри очікування частини пенсіонерів, з 1 грудня підвищення мінімальної пенсії не відбудеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір мінімальної пенсії у грудні залишиться таким самим, адже він залежить від віку та страхового стажу, а не від зміни календарного місяця. Наразі діють такі мінімальні пенсії:

3 758 гривень отримують непрацюючі пенсіонери віком від 65 років зі стажем 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, а також громадяни від 80 років зі стажем 20 – 25 років;

отримують непрацюючі пенсіонери віком від 65 років зі стажем 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, а також громадяни від 80 років зі стажем 20 – 25 років; 3 613 гривні призначають пенсіонерам 70 – 80 років із повним стажем, а також особам 75 – 80 років зі стажем від 20 до 25 років;

призначають пенсіонерам 70 – 80 років із повним стажем, а також особам 75 – 80 років зі стажем від 20 до 25 років; 3 323 гривні виплачують українцям старше 70 років із повним стажем та людям з інвалідністю І групи;

виплачують українцям старше 70 років із повним стажем та людям з інвалідністю І групи; 3 038 гривень – мінімальна гарантія для непрацюючих пенсіонерів будь-якого віку, які отримують пенсію на загальних підставах.

Чи вищі виплати у працюючих пенсіонерів?

Як уточнюють у Пенсійному фонді, працюючим пенсіонерам доплати також передбачені. За кожен рік роботи понад необхідний страховий стаж нараховується 1% підвищення до пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної пенсії за віком.

Зверніть увагу! У 2025 році це понад 23 гривні за кожен рік понаднормового стажу.

Наприклад, якщо людина має 10 додаткових років стажу, її щомісячна доплата може перевищувати 230 гривень.

Що ще варто знати про пенсію в Україні: коротко про головне