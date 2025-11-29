Ждать ли повышения с 1 декабря: как изменится размер минимальной пенсии: как изменится размер минимальной пенсии
В 2025 году минимальная пенсия в Украине выросла. Повышение стало возможным благодаря проведению мартовской индексации, во время которой правительство пересмотрело основные показатели, влияющие на размер пенсионных выплат.
Будет ли повышение пенсий с 1 декабря?
Несмотря на ожидания части пенсионеров, с 1 декабря повышение минимальной пенсии не произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Размер минимальной пенсии в декабре останется таким же, ведь он зависит от возраста и страхового стажа, а не от изменения календарного месяца. Сейчас действуют такие минимальные пенсии:
- 3 758 гривен получают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а также граждане от 80 лет со стажем 20 – 25 лет;
- 3 613 гривны назначают пенсионерам 70 – 80 лет с полным стажем, а также лицам 75 – 80 лет со стажем от 20 до 25 лет;
- 3 323 гривны выплачивают украинцам старше 70 лет с полным стажем и людям с инвалидностью I группы;
- 3 038 гривен – минимальная гарантия для неработающих пенсионеров любого возраста, которые получают пенсию на общих основаниях.
Выше ли выплаты у работающих пенсионеров?
Как уточняют в Пенсионном фонде, работающим пенсионерам доплаты также предусмотрены. За каждый год работы сверх необходимого страхового стажа начисляется 1% повышения к пенсии, но не более 1% от минимальной пенсии по возрасту.
Обратите внимание! В 2025 году это более 23 гривен за каждый год сверхурочного стажа.
Например, если человек имеет 10 дополнительных лет стажа, его ежемесячная доплата может превышать 230 гривен.
Что еще стоит знать о пенсии в Украине: коротко о главном
В 2025 году верхний предел пенсионных выплат в Украине зафиксирован на уровне 23 610 гривен. Именно столько составляют 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
Для отдельных категорий пенсионеров суммы значительно выше средних показателей. Так, прокуроры получают в среднем более 23 тысяч гривен, тогда как бывшие военнослужащие имеют пенсию чуть более 13 тысяч гривен.