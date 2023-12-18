Деякі українці матимуть мінімальну пенсію: хто потрапить під скорочення

Кабмін підтримав законопроєкт про скорочення пенсій українцям, яких визнали колаборантами. Закон пропонує скоротити пенсії таким громадянам до прожиткового мінімуму.

Хто саме матиме мінімальну пенсію

Скорочення пенсії пропонується застосувати до тих осіб, які засуджені до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання.

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Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук зазначає, що законопроєкт системно пов’язаний із проєктом ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку”.

Він був внесений для взаємодії слідчих і прокурорів із Пенсійним фондом України стосовно виплат пенсій підозрюваним, яких обвинувачено у вчиненні умисного кримінального правопорушення:

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, передбачивши інформування слідчими, прокурорами Пенсійного фонду України про підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого рядом статтей Кримінального кодексу України, який має право на пенсійне забезпечення, про оголошення його в розшук, міжнародний розшук та про зняття його з розшуку, міжнародного розшуку,

— пояснює Тарас Мельничук.

Станом на зараз, ці пенсійні виплати складають 2 093 гривні. У 2024 році така пенсія буде уже 2 361 гривню.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пропонували позбавити пенсій до кінця відбування покарання, засуджених за такими статтями:

стаття 111 ККУ – державна зрада;

стаття 111.1 – колабораційна діяльність;

стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

стаття 109 – насильницька зміна, повалення конституційного ладу чи спроба захоплення державної влади.

Також без виплат мали залишити тих громадян, які переховуються від слідчих органів на тимчасово окупованих українських територіях та за кордоном. Йдеться і про осіб, яких оголосили в розшук.

