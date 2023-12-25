Розмір пенсій знизять: кому прийдеться жити на мінімалку

У 2024 році передбачається зміна принципу індексації пенсій. А також уряд пропонує обмежити та встановити ліміт пенсій для певної категорії громадян.

Кого стосуватимуться обмеження

Відтак, скорочення пенсії пропонується застосувати до тих осіб, які засуджені до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення. А саме за злочини проти основ національної та громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

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Вони отримуватимуть пенсію, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність протягом строку відбування покарання.

Станом на зараз, ці пенсійні виплати складають 2 093 гривні. У 2024 році така пенсія буде уже 2 361 гривні.

Що відомо про Проєкт Закону Проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку” був схвалений Кабінетом Міністрів України 15 грудня 2023 року.

Співпраця слідчих із Пенсійним Фондом України

Більше того, Проєкт Закону був внесений для взаємодії слідчих і прокурорів із Пенсійним фондом України стосовно виплат пенсій підозрюваним, яких обвинувачено у вчиненні умисного кримінального правопорушення.

Тарас Мельничук представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Проєктом Закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, передбачивши інформування слідчими, прокурорами Пенсійного фонду України про підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого рядом статтей Кримінального кодексу України, який має право на пенсійне забезпечення, про оголошення його в розшук, міжнародний розшук та про зняття його з розшуку, міжнародного розшуку.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пропонували позбавити пенсій до кінця відбування покарання, засуджених за такими статтями:

стаття 111 ККУ – державна зрада;

стаття 111.1 – колабораційна діяльність;

стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

стаття 109 – насильницька зміна, повалення конституційного ладу чи спроба захоплення державної влади.

Також без виплат мали залишити тих громадян, які переховуються від слідчих органів на тимчасово окупованих українських територіях та за кордоном. Йдеться і про осіб, яких оголосили в розшук.