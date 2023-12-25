Размер пенсий снизят: кому придется жить на минималку

В 2024 году предполагается изменение принципа индексации пенсий. А также правительство предлагает ограничить и установить лимит пенсий для определенной категории граждан.

Кого будут касаться ограничения

Следовательно, сокращение пенсии предлагается применить к тем лицам, которые приговорены к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения. А именно за преступления против основ национальной и общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

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Они будут получать пенсию, не превышающую размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность в течение срока отбывания наказания.

На данный момент, эти пенсионные выплаты составляют 2 093 гривны. В 2024 году такая пенсия будет уже 2 361 гривну.

Что известно о проекте закона Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка" был одобрен Кабинетом Министров Украины 15 декабря 2023 года.

Сотрудничество следователей с Пенсионным фондом Украины

Более того, Проект Закона был внесен для взаимодействия следователей и прокуроров с Пенсионным фондом Украины относительно выплат пенсий подозреваемым, обвиняемым в совершении умышленного уголовного правонарушения.

Тарас Мельничук представитель Кабинета министров в Верховной Раде Проектом Закона предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусмотрев информирование следователями, прокурорами Пенсионного фонда Украины о подозреваемом, обвиняемом в совершении умышленного уголовного правонарушения, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, имеющего право на пенсионное обеспечение, об объявлении его в розыск, международный розыск и о снятии его с розыска, международного розыска.

Напомним, в Минсоцполитики предлагали лишить пенсий до конца отбывания наказания осужденных по следующим статьям:

статья 111 УКУ – государственная измена;

статья 111.1 – коллаборационная деятельность;

статья 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

статья 109 – насильственное изменение, свержение конституционного строя или попытка захвата государственной власти.

Также без выплат должны были оставить граждан, которые скрываются от следственных органов на временно оккупированных украинских территориях и за рубежом. Речь идет и о лицах, объявленных в розыск.