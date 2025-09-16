Верховна Рада обговорює можливість підвищення мінімальної пенсії в Україні до 6 тисяч гривень. Вийти на цю суму пропонують до кінця 2026 року.

На скільки може змінитися мінімальна пенсія в Україні?

Серед членів Парламенту тривають дискусії щодо зміни розмірів пенсій в Україні. Розглядають можливість тимчасово урізати високі пенсії, а мінімальну – кратно підвищити, розповів в ефірі Новини.LIVE народний депутат Руслан Горбенко, передає 24 Канал.

Дивіться також Пенсії у 2026 році: чи заклали вищі виплати у бюджеті



У Верховній Раді обговорюють обмеження спецпенсій хоча б під час воєнного стану, щоб вони не перевищували три мінімальні заробітні платні. Тобто зараз це 24 тисячі гривень. Стосовно мінімальної пенсії, теж обговорюється ідея вийти наприкінці наступного року на 6 тисяч гривень,

– сказав нардеп Горбенко.

Варто знати! Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори, силовики, держслужбовці. У межах пенсійної реформи ці виплати пропонували скасувати. Законопроєкт пройшов обговорення у профільному комітеті Верховної Ради та рекомендований до другого читання.

Які прогнози на зростання пенсії дає Уряд?

Станом на 2025 рік мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривні. Уряд прогнозує, що у 2026-2028 роках вона зросте на кількасот гривень:

з 1 січня 2026 року – до 2 564 гривень (+8,6%);

з 2027 року – до 2 715 гривень (+5,9%);

з 2028 року – до 2 859 гривень (+5,3%).

Важливо! Зростання пенсій у 2026 році відбуватиметься завдяки індексації. На пенсійне забезпечення у 2026 році закладають 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що на 123,4 мільярда більше, ніж на 2025 рік.

Коли в Україні можна вийти на пенсію?

Вихід на пенсію у 2025 році передбачає наступні вимоги до страхового стажу за віком:

у 60 років – не менше 32 років стажу;

у 63 роки – від 22 до 32 років стажу;

у 65 років – від 15 до 22 років стажу.

Слід знати! Страховий стаж відрізняється від трудового. Він формується за період, під час якого працівник чи його роботодавець робив соціальні внески до Пенсійного фонду України.

Доплати до пенсії в Україні: що потрібно знати?