Верховная рада обсуждает возможность повышения минимальной пенсии в Украине до 6 тысяч гривен. Выйти на эту сумму предлагают до конца 2026 года.

На сколько может измениться минимальная пенсия в Украине?

Среди членов Парламента продолжаются дискуссии по изменению размеров пенсий в Украине. Рассматривают возможность временно урезать высокие пенсии, а минимальную – кратно повысить, рассказал в эфире Новини.LIVE народный депутат Руслан Горбенко, передает 24 Канал.

Смотрите также Пенсии в 2026 году: заложили ли более высокие выплаты в бюджете



В Верховной Раде обсуждают ограничения спецпенсий хотя бы во время военного положения, чтобы они не превышали три минимальные заработные платы. То есть сейчас это 24 тысячи гривен. Относительно минимальной пенсии, тоже обсуждается идея выйти в конце следующего года на 6 тысяч гривен,

– сказал нардеп Горбенко.

Стоит знать! Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры, силовики, госслужащие. В рамках пенсионной реформы эти выплаты предлагали отменить. Законопроект прошел обсуждение в профильном комитете Верховной Рады и рекомендован ко второму чтению.

Какие прогнозы на рост пенсии дает Правительство?

По состоянию на 2025 год минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривны. Правительство прогнозирует, что в 2026-2028 годах она вырастет на несколько сотен гривен:

с 1 января 2026 года – до 2 564 гривен (+8,6%);

с 2027 года – до 2 715 гривен (+5,9%);

с 2028 года – до 2 859 гривен (+5,3%).

Важно! Рост пенсий в 2026 году будет происходить благодаря индексации. На пенсионное обеспечение в 2026 году закладывают 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда больше, чем на 2025 год.

Когда в Украине можно выйти на пенсию?

Выход на пенсию в 2025 году предусматривает следующие требования к страховому стажу по возрасту:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

в 63 года – от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет – от 15 до 22 лет стажа.

Напомним, что страховой стаж отличается от трудового. Он формируется за период, во время которого работник или его работодатель делал социальные взносы в Пенсионный фонд Украины.

Доплаты к пенсии в Украине: что нужно знать?