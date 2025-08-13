Какие возрастные надбавки к пенсии?

Начиная от 70 лет пенсионеры в Украине могут ежемесячно получать возрастные надбавки к пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размер надбавки к пенсии в сентябре будет зависеть от возраста человека:

для пенсионеров от 70 до 74 лет – 300 гривен;

для украинцев от 75 до 79 лет – 456 гривен;

а для лиц старше 80 лет – уже 570 гривен.

Кроме возраста, есть еще одно условие для получения надбавки к пенсии. Общий размер выплат пенсионеру с учетом всех доплат не должен превышать 10 340,35 гривен.

Важно! Пенсионер имеет право только на одну доплату к пенсии по возрасту, то есть несколько доплат за разные возрастные категории не начисляют. Таким образом, человеку, получавшему доплату в размере 456 гривен после достижения 80 лет просто поднимут надбавку до 570 гривен, фактически повышение составит 114 гривен.

Кто еще имеет право на доплаты?

Также получить доплаты к пенсии в размере 590 гривен могут участники боевых действий и члены их семей. Эта надбавка по закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" составляет 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна в 2025 году).

Получить эту доплату имеют право пенсионеры со статусом:

участника боевых действий;

человека с инвалидностью вследствие войны;

члена семьи погибшего военнослужащего;

пострадавшего участника Революции Достоинства.

Стоит знать! Чтобы получить надбавку в 590 гривен пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства и подать заявление и копию документа, подтверждающего его статус.