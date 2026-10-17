Мінімальні виплати пенсіонерам у листопаді: чи отримає хтось надбавку

Третій місяць осені не принесе глобальних змін у пенсійній системі, проте правила нарахування виплат для різних категорій громадян залишаються суворими. Щоб не розраховувати на порожні обіцянки, варто чітко розуміти алгоритми держави та перевірити власні фінансові перспективи.

Які суми надійдуть на рахунки та кого це стосується

У жовтні 2026 року українські пенсіонери отримають виплати у тих самих розмірах, що були зафіксовані після весняної індексації, адже нового масового підвищення не передбачено.

Точні суми залежать від віку та страхового стажу людини, про що офіційно повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно з урядовою постановою, мінімальні гарантії для непрацюючих громадян розподіляються так:

4 213 гривень виплачують особам від 65 років (стаж 30/35 років для жінок/чоловіків) та пенсіонерам старше 80 років (стаж 20/25 років);

4 050 гривень отримують люди віком 70-80 років із повним стажем;

3 725 гривень призначено громадянам до 70 років із необхідним стажем та особам з інвалідністю I групи;

3 406 гривень становить базова планка для інших непрацюючих пенсіонерів.

Загалом мінімальна пенсія за віком в Україні прив'язана до прожиткового мінімуму і становить 2 595 гривень. Проте фактичний дохід конкретної людини часто є вищим завдяки індивідуальним доплатам за стаж чи рівень колишньої зарплати.

Кому держава автоматично нарахує вікові надбавки

Окрім базових сум, частина літніх людей у жовтні гарантовано отримає додаткові гроші на свої картки. Йдеться про спеціальну вікову надбавку, яка становить від 300 до 570 гривень щомісяця.

Важливо! Головна вимога для нарахування цього бонусу – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Нагадаємо, що остання масштабна індексація виплат на 12,1% відбулася ще 1 березня 2026 року, і наступний такий перерахунок заплановано лише на весну 2027 року. Водночас середній розмір пенсії в Україні станом на жовтень сягнув 7 287 гривень, а частка громадян, які виживають на мінімальні суми до 3 тисяч гривень, скоротилася до 3,4%.