Як зросте мінімальна пенсія в Україні

У 2026 році мінімальна пенсія має зрости. Цьогоріч таких змін не передбачається. Станом на зараз, мінімальна пенсійна виплата в Україні – 2 361 гривня.

Як збільшиться мінімальна пенсія в Україні у 2026 році

Річ у тім, що уряд буде підвищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, зростатиме і мінімальна пенсія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки.

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Збільшення прожиткового мінімуму має відбуватися протягом наступних 3 років. Паралельно зросте і мінімальна пенсія. Це збільшення відповідатиме рівню інфляції:

у 2026 році зростання мінімальної пенсії має відбутися на 8,6%;

у 2027 році – на 5,9%

у 2028 році – на 5,9%.

Тобто, мінімальна пенсія зростатиме таким чином:

у 2026 році мінімальна пенсія збільшиться до 2 564 гривень;

у 2027 році – до 2 715 гривень;

у 2028 році – до 2 859 гривень.

Зверніть увагу! Наведені цифри орієнтовні. Адже рівень інфляції залежить від багатьох обставин. Зокрема, на цей показник впливає продовження війни Росії проти України.