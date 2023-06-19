Не нижче прожиткового мінімуму: яку пенсію за віком отримують українці

В Україні за рішенням Конституційного Суду мінімальна пенсія повинна становити не менше прожиткового мінімуму. Відповідно до цього розмір виплат для більшості українців, які вийшли на пенсію за віком, залежатиме від цього рівня.

Розмір мінімальної пенсії за віком

В Україні мінімальна пенсія за віком, яка є основним джерелом існування пенсіонерів, повинна становити не нижче прожиткового мінімум.

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що мінімальна пенсія станом на 2023 рік становить 2 093 гривень, а максимальна – 20 930 гривень. Однак після березневої індексації для деяких пенсіонерів рівень пенсії збільшився.

Прожитковий мінімум у 2023 році встановлений на рівні:

на одну особу в розрахунку на місяць – 2 589 гривень;

для дітей віком до 6 років – 2 272 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

для працездатних осіб – 2 684 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.

Скільки отримують особи з інвалідністю ІІ та III групи

Для таких людей передбачена виплата у розмірі 90% пенсії за віком. А для осіб ІІІ групи інвалідності передбачена виплата складає 50% пенсії за віком.

Яка мінімальна пенсія передбачена для осіб з інвалідністю II різних категорій:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 19 травня цей показник, за даними Пенсійного фонду, складав 13 423,28 гривні).

Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів III групи: