Мінімальна пенсія: чи зміниться вона у липні

У березні, завдяки індексації, пенсії дещо підвищилися. Але лише для деяких категорій пенсіонерів.

Якою буде мінімальна пенсія в Україні

Зокрема з 1 липня мінімальна пенсійна виплата змін не зазнає, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема з 1 березня поточного року збільшено мінімальні розміри пенсійних виплат для окремих категорій громадян:

які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію, призначену відповідно до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та мають повний страховий стаж 30/35 років – з 3370 гривень до 3758 гривень (на 388 гривень);

яким виповнилося 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та мають страховий стаж 20/25 років – з 3370 гривень до 3758 гривень (на 388 гривень);

віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та мають страховий стаж 30/35 років – з 3240 гривень до 3613 гривень (на 373 гривень);

віком до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років та особам з інвалідністю І групи (незалежно від віку та тривалості страхового стажу), які отримають пенсії, призначені відповідно до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" – з 2980 гривень до 3323 гривні (на 343 гривні);

іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію) – з 2725 гривень до 3038 гривень (на 313 гривні).

Якщо ж в людини, якій виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 613 гривень.

При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3613 гривень,

– зазначили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Також пенсіонери від 70 років можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати.