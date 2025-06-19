Як зміниться розмір мінімальної пенсії з 1 липня

Мінімальна пенсія в Україні зросла у 2025 році внаслідок проведення березневої індексації. Збільшення відбулось лише для декількох категорій громадян.

Як зміниться розмір мінімальної пенсії у липні

З 1 липня збільшення мінімальної пенсії не передбачено, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Тобто, мінімальна пенсія і надалі складатиме:

3 758 гривень – надається пенсіонерам які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

– надається пенсіонерам які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно); 3 613 гривень – виплачується українцям віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років;

– виплачується українцям віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років; 3 758 гривень – пенсіонерам, які сягнули віку 80 років та мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

– пенсіонерам, які сягнули віку 80 років та мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно); 3 323 гривень – громадянам віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років;

– громадянам віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років; 3 323 гривень – особам з інвалідністю І групи, незалежно від їхнього віку та кількості набутого страхового стажу;

– особам з інвалідністю І групи, незалежно від їхнього віку та кількості набутого страхового стажу; 3 038 гривень – пенсіонерам, які не працюють, але отримують пенсію (вік не має, при цьому, ніякого значення).

Розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 613 гривень,

– зазначає ПФУ.

Водночас потрібно зауважити, що мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривню отримують особи, які не змогли набути достатньої кількості стажу, щоб вийти на заслужений відпочинок.

Нагадаємо! Частина українців має право на компенсаційні виплати. Йдеться про доплату за віком. Вона і надалі складає від 300 до 570 гривень, залежно від категорії до якої належить особа.