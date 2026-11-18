З 1 вересня 2026 року в Україні змінилися розміри стипендій. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, прагнучи посилити фінансову підтримку молоді в умовах економічних викликів.

Яка мінімальна стипендія в Україні

Для студентів університетів базова стипендія зросла з 2 тисяч до 4 тисяч гривень на місяць, про що пише Міністерство освіти України.

Для учнів закладів фахової передвищої освіти – із 1 510 до 3 020 гривень.

Ті, хто здобуває професійну освіту, отримують 2 500 гривень замість 1 250 гривень.

Якщо особа вчиться на спеціальності із підвищеним розміром стипендії, то гаманець поповниться ще відчутніше. У закладах вищої освіти такі виплати підскочили із 2 550 до 5 100 гривень, а в коледжах – до 3 860 гривень.

Водночас стипендія Президента України для переможців всеукраїнських олімпіад та МАН зросла до 5 200 гривень.

Найбільші суми – до 10 тисяч гривень на місяць – передбачені для найбільш обдарованих молодих митців, які навчаються на бакалавраті чи в магістратурі.

Нагадаємо, що підвищення стипендій анонсував Володимир Зеленський. Він наголосив, що з нового навчального року мінімальна академічна стипендія – 4 тисячі гривень.

Деякі українці мають право на підвищену академічну стипендію. Її призначають студентам, які посідають найвищі місця в рейтингу успішності та мають право на академічну виплату. Сума виплати на 45,5% більша, ніж звичайна стипендія.