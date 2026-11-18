Какова минимальная стипендия в Украине

Для студентов университетов базовая стипендия выросла с 2 тысяч до 4 тысяч гривен в месяц, о чем сообщает Министерство образования Украины.

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Для учащихся учреждений профессионального предвузовского образования – с 1 510 до 3 020 гривен.

Для тех, кто получает профессиональное образование, предусмотрено 2 500 гривен вместо 1 250 гривен в месяц.

Если человек учится по специальности с повышенным размером стипендии, то его кошелек пополнится еще ощутимее. В высших учебных заведениях такие выплаты выросли с 2 550 до 5 100 гривен, а в колледжах – до 3 860 гривен.

В то же время стипендия Президента Украины для победителей всеукраинских олимпиад и МАН выросла до 5 200 гривен.

Наибольшие суммы – до 10 тысяч гривен в месяц – предусмотрены для наиболее одаренных молодых деятелей искусств, обучающихся на бакалавриате или в магистратуре.

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Напомним, что о повышении стипендий объявил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что с нового учебного года минимальная академическая стипендия составит 4 тысячи гривен.

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Некоторые украинцы имеют право на повышенную академическую стипендию. Ее назначают студентам, занимающим самые высокие места в рейтинге успеваемости и имеющим право на академическую выплату. Сумма выплаты на 45,5% превышает обычную стипендию.