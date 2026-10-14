Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Ежемесячный размер стипендии составляет 23 700 гривен.

Как отбираются стипендиаты

В МОН отмечают, что поддержку получат молодые исследователи, продемонстрировавшие весомые научные результаты и активно участвующие в развитии украинской науки.

В этом году от вузов, находящихся в ведении МОН, поступило 47 ходатайств о назначении стипендий. По результатам рассмотрения документов коллегия МОН рекомендовала 32 аспиранта, научные достижения которых соответствуют установленным критериям отбора.

Как оценивали кандидатов

При отборе учитывались прежде всего научные результаты аспирантов, их публикационная активность, участие в исследовательских проектах и инновационной деятельности.

Среди основных критериев:

научные публикации в изданиях категории "А", а также в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и/или Scopus;

статьи в специализированных изданиях категории "Б";

научно-популярные материалы и цифровой научный контент в открытом доступе с DOI или постоянным URL;

руководство научными проектами, профинансированными по результатам национальных или международных конкурсов;

заявки на патенты на изобретения и полезные модели;

поданные заявки на финансирование научных исследований, в которых аспирант выступает руководителем.

Дополнительно оценивалось участие кандидатов в международных программах академической мобильности продолжительностью не менее трех месяцев, а также в создании стартапов и инновационных проектов, реализуемых при поддержке МОН, Фонда развития инноваций, Европейского Союза или правительств других государств.

Особое внимание уделялось привлечению аспирантов к развитию молодежной науки. В частности, учитывалось научное руководство школьниками – призерами всеукраинских ученических олимпиад и конкурсов-защит научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины, а также руководство постоянно действующими студенческими научными кружками и секциями.

Ранее мы сообщали, что порядок присуждения и лишения степени доктора философии был изменен.