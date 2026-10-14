Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Щомісячний розмір стипендії становить 23 700 гривень.

Як обирали стипендіатів

У МОН кажуть, що підтримку отримають молоді дослідники, які продемонстрували вагомі наукові результати та активно долучаються до розвитку української науки.

Цьогоріч від вишів, що належать до сфери управління МОН, надійшло 47 клопотань щодо призначення стипендій. За результатами розгляду документів колегія МОН рекомендувала 32 аспірантів, наукові досягнення яких відповідають установленим критеріям відбору.

Як оцінювали кандидатів

Під час добору враховували насамперед наукові результати аспірантів, їхню публікаційну активність, участь у дослідницьких проєктах та інноваційній діяльності.

Серед основних критеріїв:

наукові публікації у виданнях категорії «А», а також журналах, індексованих у Web of Science Core Collection та/або Scopus;

статті у фахових виданнях категорії «Б»;

науково-популярні матеріали та цифровий науковий контент у відкритому доступі з DOI або постійним URL;

керівництво науковими проєктами, профінансованими за результатами національних або міжнародних конкурсів;

заявки на патенти на винаходи та корисні моделі;

подані заявки на фінансування наукових досліджень, у яких аспірант виступає керівником.

Додатково оцінювали участь кандидатів у міжнародних програмах академічної мобільності тривалістю щонайменше три місяці, а також у створенні стартапів та інноваційних проєктів, які реалізуються за підтримки МОН, Фонду розвитку інновацій, Європейського Союзу або урядів інших держав.

Окрему увагу приділяли залученню аспірантів до розвитку молодіжної науки. Зокрема, враховували наукове керівництво школярами — призерами всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, а також керівництво студентськими науковими гуртками та секціями, що постійно діють.

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