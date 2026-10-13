Рішення уточнює процедури захисту дисертацій, розгляду повідомлень про порушення академічної доброчесності та позбавлення наукового ступеня. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Що зміниться

Зміни узгоджують процедуру атестації із законодавством про адміністративну процедуру та академічну доброчесність, а також чіткіше визначають механізми реагування на порушення.

Захист дисертації має бути процедурою, якій довіряють і здобувач, і наукова спільнота. Тому наше завдання – зробити правила максимально зрозумілими: як розглядають повідомлення про порушення, хто ухвалює рішення, як його можна оскаржити та яка відповідальність у разі доведеного порушення академічної доброчесності,

– зазначив заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.

І додав: водночас важливо, щоб відповідальність не обмежувалася лише здобувачем. Заклади та члени разових рад також мають відповідально ставитися до якості атестації та дотримання встановлених процедур.

Яка відповідальність закладів за порушення

Якщо уповноважений орган закладу або Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти встановить академічний плагіат, фабрикацію чи фальсифікацію в дисертації доктора філософії та/або наукових публікаціях, у яких висвітлено її наукові результати, заклад, разова рада якого присудила ступінь, втратить право утворювати разові ради та присуджувати ступінь доктора філософії з відповідної спеціальності на один рік із дня набуття чинності відповідним рішенням.

Національне агентство також здійснюватиме моніторинг відповідної освітньої програми.

Чи є можливість оскарження

Оновлений Порядок розмежовує два випадки:

припинення дії рішення разової спеціалізованої вченої ради через порушення процедури захисту;

позбавлення вже присудженого ступеня через академічний плагіат, фабрикацію чи фальсифікацію в дисертації або публікаціях, у яких висвітлено її результати.

Повідомлення про порушення академічної доброчесності розглядатиме уповноважений орган закладу. Є вимоги до строків розгляду, участі зацікавлених осіб, врегулювання конфлікту інтересів та оприлюднення рішень. Рішення або бездіяльність такого органу можна буде оскаржити до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Чи матиме наслідки самоплагіат

Наукові публікації здобувача, у яких встановили самоплагіат, не зараховуватимуть за темою дисертації. Якщо після цього кількість публікацій стане меншою за встановлений мінімум, разова рада відмовлятиме у присудженні ступеня без права повторного подання цієї дисертації до захисту.

Також уточнили вимоги до обґрунтування наукових результатів у статтях. В одному випуску наукового видання зараховуватимуть не більш як одну статтю здобувача.

Чи змінять строки атестації під час воєнного стану

Змінюється і підхід до обчислення строків атестації під час воєнного стану. Замість неврахування всього періоду воєнного стану та трьох місяців після його завершення передбачили можливість відтермінування строків для вишів та наукових установ не більш як на один місяць.

Крім того, уточнили порядок утворення разових спеціалізованих вчених рад, оприлюднення матеріалів та призначення захисту. Заклади розміщуватимуть на своїх вебсайтах посилання на відомості про утворені ради в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

МОН також наголошує на необхідності належного добору членів разових рад. Під час перевірки їхніх складів відомство враховує зміст наукових публікацій голови ради, рецензентів та офіційних опонентів і їхню відповідність тематиці дослідження здобувача.

Визначальним у такому оцінюванні є змістовий зв’язок публікацій із дослідженням здобувача, а не формальний збіг ключових слів.