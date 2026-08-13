Мовиться про різні види стипендій. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час Українського молодіжного форуму, передає Укрінформ.

Як зростуть стипендії з 1 вересня

Так, з нового навчального року мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена – понад 5 тисяч гривень,. А для особливих спеціальностей передбачили стипендії у розмірі понад 7 тисяч гривень.

Зеленський також наголосив, що паралельно зі зростанням стипендій не збільшуватимуть вартість проживання у гуртожитках.

Раніше було так, що підвищення стипендії означало і збільшення плати за студентські гуртожитки. І в цьому році ми дуже хочемо цього уникнути,

– заявив президент.

І додав, що вже провів низку зустрічей з урядовцями, на яких зауважив, що "жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, не зважаючи на зростання стипендій".

Чи модернізують гуртожитки

Глава держави також заявив, що не дуже чесно перекладати на студентів проблематику утримання гуртожитків.

Існує державна програма реновації гуртожитків і потрібні програми в громадах та у вишах. І для всіх цих програм потрібне фінансування,

– заявив він.

І додав, що дав вже відповідні доручення МОН і МЗС.

Повний обсяг фінансування, потреби українських університетів у потребі реновації гуртожитків треба гарантовано забезпечити завдяки співпраці з партнерами нашої держави,

– резюмував Зеленський.

Раніше ми розповідали, що Київська школа економіки пропонує абітурієнтам можливість отримати найвищу стипендію у нашій державі. Сума допомоги – тисяча доларів щомісяця.