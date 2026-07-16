Однак отримати її зможуть далеко не всі. Деталі повідомили у виші.

Хто може претендувати на стипендію

У виші розповіли, саме студенти освітньої програми "Фізична математика" Київської школи економіки мають можливість отримувати таку стипендію. На неї можуть претендувати:

переможці у Всеукраїнській учнівській олімпіаді І–ІІІ ступенів з фізики, математики, інформатики, інформаційних технологій, астрономії;

вступники, які отримали 180+ балів з математики або фізики на НМТ.

KSE також надає найвищу стипендію в Україні – 1000$ для учасників Міжнародних олімпіад з математики, фізики та астрономії.

Цікаво! Якщо учасник НМТ у 2026 році набирає із кожного предмета понад 185 балів та вступає в український виш, він може отримувати щомісяця 10 тисяч гривень стипендії.

Куди хоче вступати один із найкращих учасників НМТ 2026 року