Однако получить ее смогут далеко не все. Подробности сообщили в вузе.

Кто может претендовать на стипендию

В вузе рассказали, что именно студенты образовательной программы "Физическая математика" Киевской школы экономики имеют возможность получать такую стипендию. На нее могут претендовать:

победители Всеукраинской ученической олимпиады I–III ступеней по физике, математике, информатике, информационным технологиям, астрономии;

абитуриенты, набравшие 180+ баллов по математике или физике на НМТ.

KSE также предоставляет самую высокую стипендию в Украине – 1000$ для участников международных олимпиад по математике, физике и астрономии.

Интересно! Если участник НМТ в 2026 году наберет по каждому предмету более 185 баллов и поступит в украинский вуз, он сможет ежемесячно получать стипендию в размере 10 тысяч гривен.

Куда хочет поступить один из лучших участников НМТ 2026 года