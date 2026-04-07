Мінімальна заробітна плата у 2026 році: чому показник один, а на руки отримують менше

В Україні мінімальна заробітна плата у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць. Цей рівень переглянули після 2 років, коли показник був на рівні всього 8 000 гривень. Попри підвищення показника, на руки працівники, що отримують мінімалку, беруть значно меншу суму, адже сплачують податки – всього 6 658 гривень. Натомість середній рівень заробітної плати може становити 28 тисяч гривень.

Яка мінімальна заробітна плата в Україні у 2026 році?

Як відомо, рівень мінімальної заробітної плати в Україні встановлюється у проєкті про державний бюджет країни, а затверджує цей проєкт Верховна рада. Правова основа мінімального рівня зарплати закладена в статті 95 Кодексу законів про працю України та статті 3 Закону України "Про оплату праці".

Таким чином, роботодавець не може платити працівникові нижче, аніж встановлений рівень щодо заробітної плати. А розраховується він на основі рівня інфляції, прожиткового мінімуму по країні, стану економіки в цілому, зокрема ВВП, та ситуація на ринку праці.

Важливо додати, що встановлений рівень є однаковим для всіх регіонів України, а на його основі згодом розраховуються пенсії, податки, штрафи тощо.

Крім того, розмір мінімалки не є фіксованим раз і назавжди. Він змінюється переважно щоразу з чинним бюджетним рішенням. А ще цей показник може змінюватися декілька разів протягом року, якщо передбачене поетапне підвищення в законі про держбюджет.

Нагадуємо, що у 2022 році зарплата в Україні була встановлена спочатку на рівні 6 500 року з 1 вересня того ж року, а з 1 грудня – на рівні 6 700 гривень. Але до цього рівень у 6 500 гривень залишався не змінним ще з 1 грудня 2021 року.

Така ж ситуація трапилася у 2023 році, коли 1 грудня показник був зафіксований знову на рівні 6 700 гривень.

Натомість у 2024 році відбулося два етапи підвищення: спочатку з 1 січня 2024 року – до 7 100 гривень, а потім з 1 квітня – до 8 000 гривень.

З 1 січня 2025 року цей показник знову залишився на рівні 8 000 гривень,

Натомість мінімальна зарплата 2026 року зросла до 8 647 гривень з 1 січня, а у погодинному розмірі – 52 гривні, відповідно до проєкту бюджету на 2026 рік.

Зауважте! Після сплати податків мінімальна зарплата на руки є меншою – після 8 647 гривень буде вже 6 658,19 гривні. Річ у тім, що з нарахованої суми утримується: 18% – податок на доходи фізичних осіб, 5% – військовий збір. Відтак з 8 647 гривень це буде 1 988,81 гривні. А Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) із зарплати становитиме вже 1 902,34 гривні.

Що штовхає ціни вгору і чому мінімалка не завжди компенсує це?

Зарплата та інфляція тісно пов'язані між собою, адже інфляція безпосередньо зменшує реальну купівельну спроможність зарплати. Тобто навіть якщо мінімальна заробітна плата росте, через зростання цін на продукти харчування та послуги люди на цю суму насправді можуть купити менше.

Крім того, будь-яке різке підвищення мінімалки не завжди добре впливає на рівень інфляції: через таке зростання бізнес починає закладати додаткові витрати на оплату праці у ціни товарів та послуг.

І поєднання інфляції та мінімальної зарплати формує взаємний цикл: ріст цін на продукти та послуги зменшує реальний дохід українців, а підвищення мінімальної зарплати штовхає новий ріст цін.

Загалом у грудні 2025 року інфляція сповільнилася в Україні – у річному вимірі вона склала 8%, передає НБУ на основі опублікованих даних Держстату.

Довідка: 8% – це середньозважений показник, який показує наскільки загалом зріс кошик споживача, а не окремі категорії продуктів та послуг. Таким чином, деякі групи товарів могли дорожчати швидше чи повільніше.

Натомість у 2024 році цей показник був розрахований на рівні приблизно 12% у річному вимірі, пишуть на сайті НБУ.

У 2023 році фактична інфляція сповільнилася значно – до приблизно 5,1% у грудні порівняно з попереднім роком.

А у 2022 році вона склала рекордні 26,6% у річному вимірі, що було спровоковано повномасштабною війною.

Чи очікувати підвищення зарплати?

У найближчі роки очікується підвищення зарплати. Відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, було закладено поступове зростання:

Наприклад, з 1 січня 2026 року підвищення мало скласти 8 688 гривень, а затверджений показник був на рівні 8 647 гривень,

Натомість з 1 січня 2027 року очікується підвищення до 9 374 гривні,

А вже з 1 січня 2028 року – до 10 059 гривень.

Однак варто розуміти, що ці показники підвищення є приблизними. Відтак фактичні показники можуть відрізнятися залежно від економічної ситуації в країні та воєнних ризиків.

Який рівень зарплат у держслужбовців?

У лютому 2026 році на сайті Мінфіну України було опубліковано рівень зарплат держслубовців. Відтак середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади зросла у 2024 році з 54,4 тисячі гривень до 59,7 тисячі гривень у 2025 році. У середньорічному вимірі – це близько 9,7%.

Однак у грудні 2025 року середня заробітна плата в апаратах центральних органів державної влади склала 81,63 тисячі гривень, що більше на 2,3% порівняно з 2024 роком. Як пояснюють, такі показники є вищими через одноразові виплати наприкінці грудня, які передбачені законодавством.

Натомість з дашборду Мінфіну, станом за грудень 2025 року, найбільшу середню заробітну плату серед працівників державних органів у розрізі установ отримували працівники Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – майже 157 тисяч гривень.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, отримували в середньому по 149 тисяч гривень.

Трішки менше отримують у Державному управлінні справами – майже 126 тисяч гривень.

У Державному управлінні справами – це 125,84 тисячі гривень.

У Міністерстві юстиції України – сума склала 121 тисячу гривень.

А у Державній митній службі України – 120,92 тисячі гривень.

Натомість найменша середня заробітна плата у грудні 2025 року була в Національній службі посередництва і примирення – майже 42 тисячі, а також в Державному агентстві лісових ресурсів України – майже 40 тисяч гривень.

Цікаво, що за даними Державної статистичної служби, у жовтні 2025 року рівень зарплати по Україні складав 26,63 тисячі гривень.

У лютому 2026 року цей рівень склав 28,32 тисячі гривень, а у січні того ж року – 27,97 тисячі гривень.

На якому рівні безробіття в Україні?

В Україні було зареєстровано 88,3 тисячі безробітних осіб на кінець 2025 року, що є найнижчим показником з 2000 року. До речі, найбільше таких зареєстрованих осіб було у період з 2000 року по 2003 рік, коли щороку кількість безробітних перевищувала понад 1 мільйон осіб, свідчить статистика від "Мінфіну".

У 2024 році число безробітних було вищим: на початку року – це десь орієнтовно 100 тисяч осіб, а наприкінці трішки більше, аніж 94 тисячі осіб.

Зауважте! Йдеться саме про офіційне число зареєстрованих безробітних, а не про реальний рівень безробіття, який в Україні набагато вищий.

За прогнозами НБУ у жовтні минулого року, у 2025 році рівень безробіття мав скласти 11%, що означатиме зниження рівня безробіття. Натомість на 2026 рік регулятор очікує, що показник складе 10%, а у 2027 році – 9%.

А у січні 2025 року регулятор повідомив, що дефіцит робочої сили залишатиметься значним, але при цьому безробіття поступово зменшуватиметься, але досі залишатиметься вищим за довоєнний рівень.

У яких містах та областях найвищі зарплати?