Укр Рус
Економіка Соцвиплати Мінімальна зарплата без податків: реальна сума вас шокує
6 травня, 17:37
1

Мінімальна зарплата без податків: реальна сума вас шокує

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень, з яких після сплати податків (військовий збір та ПДФО) залишається 6 160 гривень.
  • Згідно з Бюджетною декларацією, мінімальна зарплата не зростатиме до 2028 року.

У 2024 році мінімальна зарплата в Україні зростала двічі. А от цьогоріч збільшення не відбувалось.

Яка мінімальна зарплата в Україні без урахування податків

Станом на тепер, мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень. Тобто, це 48 гривень в годину, повідомляє 24 Канал ​​​​​з посиланням на Держпраці.

Читайте також Ексголову нафтоконцерну розшукує Інтерпол за привласнення майже 6 мільярдів гривень

Зверніть увагу! Відповідно до Бюджетної декларації 2025 – 2027 років, мінімальна зарплата в Україні не зростатиме до 2028 року.

Які податки потрібно платити з зарплати:

  • 5% від зарплати складає військовий збір;
  • 18% – ПДФО.

Відповідно, з мінімальної зарплати вирахування такі:

  • військовий збір – 400 гривень;
  • ПДФО – 1 440 гривень.

Тобто, загалом це – 1 840 гривень. Чиста мінімальна зарплата, при цьому, складає – 6 160 гривень.

Зауважте! ЄСВ сплачує роботодавець. Наразі цей внесок складає 22% від розміру зарплати – 1 760 гривень.