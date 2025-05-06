Мінімальна зарплата без податків: реальна сума вас шокує
- Мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень, з яких після сплати податків (військовий збір та ПДФО) залишається 6 160 гривень.
- Згідно з Бюджетною декларацією, мінімальна зарплата не зростатиме до 2028 року.
У 2024 році мінімальна зарплата в Україні зростала двічі. А от цьогоріч збільшення не відбувалось.
Яка мінімальна зарплата в Україні без урахування податків
Станом на тепер, мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень. Тобто, це 48 гривень в годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпраці.
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Зверніть увагу! Відповідно до Бюджетної декларації 2025 – 2027 років, мінімальна зарплата в Україні не зростатиме до 2028 року.
Які податки потрібно платити з зарплати:
- 5% від зарплати складає військовий збір;
- 18% – ПДФО.
Відповідно, з мінімальної зарплати вирахування такі:
- військовий збір – 400 гривень;
- ПДФО – 1 440 гривень.
Тобто, загалом це – 1 840 гривень. Чиста мінімальна зарплата, при цьому, складає – 6 160 гривень.
Зауважте! ЄСВ сплачує роботодавець. Наразі цей внесок складає 22% від розміру зарплати – 1 760 гривень.