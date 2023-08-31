Яка буде мінімальна заробітна плата у 2024 році

У наступному році уряд анонсував збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Підвищення виплат має відбуватися у дві хвилі: на початку року та влітку.

Мінімальна заробітна плата у 2024 році

Колишня очільниця Податкового комітету Ніна Южаніна повідомила, якими будуть зарплати у наступному році та, коли уряд затвердить ці виплати, повідомляє 24 Канал. У Міністерстві фінансів опублікували прогноз відносно збільшення цих сум.

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Якими вірогідно буде рівень мінімальної зарплати з 2024 по 2026 рік: