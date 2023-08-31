Яка буде мінімальна заробітна плата у 2024 році
Джерело:Телеграм Ніни Южаніної
У наступному році уряд анонсував збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Підвищення виплат має відбуватися у дві хвилі: на початку року та влітку.
Мінімальна заробітна плата у 2024 році
Колишня очільниця Податкового комітету Ніна Южаніна повідомила, якими будуть зарплати у наступному році та, коли уряд затвердить ці виплати, повідомляє 24 Канал. У Міністерстві фінансів опублікували прогноз відносно збільшення цих сум.
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Якими вірогідно буде рівень мінімальної зарплати з 2024 по 2026 рік:
- з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата стане 7 100 гривень, з 1 липня 2024 року вона зросте до 8 000 гривень.
- з 1 січня 2025 року зарплати, вірогідно, стануть 8 370 гривень;
- з 1 січня 2026 року – 8 956 гривень.
У Міністерстві економіки запропонували встановити середню заробітну плату у 2024 році в сумі 7 554 гривень.
До 15 вересня 2023 року, коли уряд має подати до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік, залишилося чекати не довго. Тоді й дізнаємося про закладені в нього параметри соцстандартів.
У НБУ надали прогноз, згідно з яким мінімальна заробітна плата у наступні руки становитиме:
- 2024 рік – 7 665 гривень;
- 2025 рік – 8 200 гривень.