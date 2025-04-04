Яка мінімальна зарплата в Україні у квітні 2025 року
- Мінімальна зарплата в Україні залишиться на рівні 8 000 гривень у 2025 році, без підвищення.
- Національний банк України прогнозує можливе підвищення мінімальної зарплати до 8 370 гривень у 2026 році і до 8 950 гривень у 2027 році.
Останнього разу мінімальна зарплатня в Україні змінювалась 1 квітня 2024 року. Тоді її розмір встановили на рівні 8 000 гривень.
Мінімальна зарплата в Україні
Підвищення ж її не передбачено, пише 24 Канал з посиланням на проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
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Зазвичай мінімальну зарплату переглядають щорічно. Але у поточному році вона залишилась на чинним рівні, тобто 8 000 гривень.
В бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено. Вона залишиться на тому ж рівні, на якому є зараз,
– заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Однак НБУ у січневому макропрогнозі на поточний рік передбачає можливе підвищення мінімальної зарплати. Так у 2026 році вона може зрости до 8 370 гривень.
Важливо! Водночас у 2027 році вона може зрости до 8 950 гривень.