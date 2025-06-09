В НБУ розповіли, як зростатиме мінімальна зарплата в Україні
- Мінімальна зарплата в Україні зростатиме з 8 000 гривень у 2026 році до 8 370 гривень, а в 2027 році до 8 950 гривень.
- Підприємства залучають до роботи студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів, а працівники сплачують 23% податків із зарплати.
Мінімальна зарплата в Україні почне зростати з 2026 року. Нині її розмір становить 8 000 гривень.
Як зросте мінімальна зарплата
Прогнозують, що у найближчі роки мінімалка зросте на понад 900 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Нацбанку.
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У базовому сценарії Нацбанку є припущення, що середня мінімальна зарплата зростатиме:
- З 8 000 гривень до 8 370 гривень гривень у 2026 році;
- З 8 370 гривень до 8 950 гривень у 2027 році.
Змінюватимуться також зарплати у приватному секторі, оскільки на ринку праці є невідповідність між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників.
При цьому, як свідчать дані, у першому кварталі 2025 року на ринку праці зростали як попит, так і пропозиція на робочу силу. Одночасно збільшилася кількість вакансій та побільшало резюме.
До того ж підприємства усе частіше залучають до роботи тих, хто раніше був мало представленим на ринку праці:
- студентів;
- пенсіонерів;
- людей з інвалідністю;
- ветеранів.
Мінімальна зарплата без урахування податків
Наразі мінімальна зарплата складає 8 000 гривень. Зокрема у погодинному розмірі вона складає 48 гривень. Однак йдеться про заробітну плату без урахування податків.
Станом на червень 2025 року військовий збір становить 5% від зарплати. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб ніяк не змінився – 18%. Тому людина має заплатити 23% зі своєї заробітної плати.
У цифрах це має такий вигляд:
- розмір військового збору 5% від 8000 гривень – 400 гривень;
- ПДФО 18% від 8000 гривень – 1 440 гривень.
Тобто людина, що отримає мінімальну зарплату, має сплатити 1 840 гривень податків та отримати зарплату у розмірі 6 160 гривень.