В НБУ розповіли, як зростатиме мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні почне зростати з 2026 року. Нині її розмір становить 8 000 гривень.

Як зросте мінімальна зарплата

Прогнозують, що у найближчі роки мінімалка зросте на понад 900 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Нацбанку.

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У базовому сценарії Нацбанку є припущення, що середня мінімальна зарплата зростатиме:

З 8 000 гривень до 8 370 гривень гривень у 2026 році;

З 8 370 гривень до 8 950 гривень у 2027 році.

Змінюватимуться також зарплати у приватному секторі, оскільки на ринку праці є невідповідність між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників.

При цьому, як свідчать дані, у першому кварталі 2025 року на ринку праці зростали як попит, так і пропозиція на робочу силу. Одночасно збільшилася кількість вакансій та побільшало резюме.

До того ж підприємства усе частіше залучають до роботи тих, хто раніше був мало представленим на ринку праці:

студентів;

пенсіонерів;

людей з інвалідністю;

ветеранів.

Мінімальна зарплата без урахування податків

Наразі мінімальна зарплата складає 8 000 гривень. Зокрема у погодинному розмірі вона складає 48 гривень. Однак йдеться про заробітну плату без урахування податків.

Станом на червень 2025 року військовий збір становить 5% від зарплати. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб ніяк не змінився – 18%. Тому людина має заплатити 23% зі своєї заробітної плати.

У цифрах це має такий вигляд:

розмір військового збору 5% від 8000 гривень – 400 гривень;

ПДФО 18% від 8000 гривень – 1 440 гривень.

Тобто людина, що отримає мінімальну зарплату, має сплатити 1 840 гривень податків та отримати зарплату у розмірі 6 160 гривень.