Мінімальна зарплата з урахуванням податків: яку реальну суму отримують українці
- Мінімальна зарплата у 2025 році залишилася на рівні 2024 року, складаючи 8 000 гривень без урахування податків.
- Після сплати податків, включаючи військовий збір (5%) та ПДФО (18%), працівник отримує 6 160 гривень, а роботодавець сплачує ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати.
У 2025 році мінімальна зарплата не зазнала жодних змін. Її розмір залишився на рівні 2024 року.
Мінімальна зарплата без урахування податків
Наразі вона складає 8 000 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.
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Зокрема у погодинному розмірі вона складає 48 гривень. Однак йдеться про заробітну плату без урахування податків.
Станом на червень 2025 року військовий збір становить 5% від зарплати. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб ніяк не змінився – 18%. Тому людина має заплатити 23% зі своєї заробітної плати.
У цифрах це має такий вигляд:
- розмір військового збору 5% від 8000 гривень – 400 гривень;
- ПДФО 18% від 8000 гривень – 1 440 гривень.
Важливо! Тобто людина, що отримає мінімальну зарплату, має сплатити 1 840 гривень податків та отримати зарплату у розмірі 6 160 гривень.
Як сплачують ЄСВ?
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) українці знов сплачують з 2025 року. Точніше, це робить роботодавець особи. Внесок становить 22% від розміру мінімальної зарплати – 1 760 гривень або 5 280 гривень за квартал.