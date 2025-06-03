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3 червня, 15:30
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Мінімальна зарплата з урахуванням податків: яку реальну суму отримують українці

Валерія Моргун
Основні тези
  • Мінімальна зарплата у 2025 році залишилася на рівні 2024 року, складаючи 8 000 гривень без урахування податків.
  • Після сплати податків, включаючи військовий збір (5%) та ПДФО (18%), працівник отримує 6 160 гривень, а роботодавець сплачує ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати.

У 2025 році мінімальна зарплата не зазнала жодних змін. Її розмір залишився на рівні 2024 року.

Мінімальна зарплата без урахування податків

Наразі вона складає 8 000 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Зокрема у погодинному розмірі вона складає 48 гривень. Однак йдеться про заробітну плату без урахування податків.

Станом на червень 2025 року військовий збір становить 5% від зарплати. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб ніяк не змінився – 18%. Тому людина має заплатити 23% зі своєї заробітної плати.

У цифрах це має такий вигляд:

  • розмір військового збору 5%  від 8000 гривень –  400 гривень;
  • ПДФО 18% від 8000 гривень – 1 440 гривень.

Важливо! Тобто людина, що отримає мінімальну зарплату, має сплатити 1 840 гривень податків та отримати зарплату у розмірі 6 160 гривень.

Як сплачують ЄСВ?

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) українці знов сплачують з 2025 року. Точніше, це робить роботодавець особи. Внесок становить 22% від розміру мінімальної зарплати – 1 760 гривень або 5 280 гривень за квартал.