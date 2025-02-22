Якою буде мінімальна зарплата навесні

Навесні 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні може змінитися. Чи передбачене підвищення її розміру та як це вплине на доходи громадян, читайте далі.

Чи зросте мінімалка навесні

Нині мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень. Втім, вже весною її розмір може змінитися через те, що депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає її підвищення, передає 24 Канал.

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До цього її розмір мав залишитися без змін до 2027 року через замороження соціальних стандартів. Однак, новий документ передбачає поетапне підвищення мінімальної зарплати в Україні:

з 1 квітня – до 9 100 гривень;

з 1 липня – до 10 100 гривень;

з 1 жовтня – до 11 184 гривень.