Яка мінімальна зарплата буде у 2026 році
- У 2025 і 2026 роках, згідно з Бюджетною декларацією, мінімальна зарплата в Україні залишиться на рівні 8 000 гривень.
- Законопроєкт № 12462 пропонує підвищення мінімальної зарплати.
У 2024 році мінімальна зарплата збільшувалась двічі. З 1 січня вона сягнула – 7 100 гривень, а от уже з 1 квітня зросла до 8 000 гривень.
Як зміниться мінімалка у 2026 році
У 2025 році розмір мінімальної зарплати в Україні не змінювався, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.
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Зверніть увагу! У 2026 році, згідно з цим документом, зміни також не відбудуться. Тобто, мінімальна зарплата і надалі залишатиметься 8 000 гривень.
Однак, якщо спиратись на законопроєкт № 12462, усе ж таки мінімалка може бути підвищена. Зараз ця ініціатива не реалізована, відповідно, очікувати збільшення найближчим часом не варто.
Згідно з вказаним законопроєктом, мінімальна зарплата цьогоріч мала б збільшитись так:
- з 1 квітня вона мала б зрости до 9 100 гривень (це приблизно 55 гривень на годину);
- з 1 липня – до 10 100 гривень (орієнтовно 61 гривня на годину);
- з 1 жовтня – до 11 184 гривень (68 гривень на годину).