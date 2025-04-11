Яка мінімальна зарплата буде у 2026 році

У 2024 році мінімальна зарплата збільшувалась двічі. З 1 січня вона сягнула – 7 100 гривень, а от уже з 1 квітня зросла до 8 000 гривень.

Як зміниться мінімалка у 2026 році

У 2025 році розмір мінімальної зарплати в Україні не змінювався, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Зверніть увагу! У 2026 році, згідно з цим документом, зміни також не відбудуться. Тобто, мінімальна зарплата і надалі залишатиметься 8 000 гривень.

Однак, якщо спиратись на законопроєкт № 12462, усе ж таки мінімалка може бути підвищена. Зараз ця ініціатива не реалізована, відповідно, очікувати збільшення найближчим часом не варто.

Згідно з вказаним законопроєктом, мінімальна зарплата цьогоріч мала б збільшитись так: