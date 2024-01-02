Як зросла мінімальна зарплата у 2024 році

З 1 січня зросли деякі соцвиплати в Україні. Зокрема, збільшився показник прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії.

Як зросте мінімалка

У 2023 році розмір мінімальної зарплати становив 6 700 гривень. Цьогоріч цей показник зростатиме двома хвилями.

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З 1 січня мінімальна зарплата збільшиться до 7 100 гривень. При цьому, з 1 квітня вона буде уже 8 000 гривень.

Зростуть і показники прожиткового мінімуму, тепер ці значення такі:

2 361 гривня – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

3 023 гривні – для працездатних громадян;

2 563 гривні – для неповнолітніх осіб віком до 6 років;

3 196 гривень – для неповнолітніх осіб віком від 6 до 18 років.

Як збільшиться мінімальна пенсія

Збільшується і загальний показник прожиткового мінімуму. Він зростає з 2 589 до 2 920 гривень.

Мінімальні пенсійні виплати з 1 січня були підвищені з 2 093 до 2 361 гривні. При цьому пенсія більшості громадян має зрости у березні. Саме у цей період запланована масштабна індексація соцвиплат.

Потрібно зауважити, що у деяких випадках пенсія зменшиться. Йдеться про чиновників, які мають завищені пенсійні виплати.