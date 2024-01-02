Как вырастет минималка

В 2023 году размер минимальной зарплаты составлял 6 700 гривен. В этом году этот показатель будет расти двумя волнами.

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С 1 января минимальная зарплата увеличится до 7 100 гривен. При этом с 1 апреля она будет уже 8 000 гривен.

Вырастут и показатели прожиточного минимума, теперь эти значения таковы:

2 361 гривна – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность;

3023 гривны – для трудоспособных граждан;

2 563 гривны – для несовершеннолетних в возрасте до 6 лет;

3 196 гривен – для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет.

Обратите внимание! Увеличивается и общий показатель прожиточного минимума. Он возрос с 2 589 до 2 920 гривен.

Как увеличится минимальная пенсия

Минимальные пенсионные выплаты с 1 января были повышены с 2 093 до 2 361 гривны. При этом пенсия большинства граждан должна вырасти в марте. Именно в этот период планируется масштабная индексация соцвыплат.

Следует отметить, что в некоторых случаях пенсия уменьшится. Речь идет о чиновниках, имеющих завышенные пенсионные выплаты.