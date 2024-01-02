Як зросте мінімалка
У 2023 році розмір мінімальної зарплати становив 6 700 гривень. Цьогоріч цей показник зростатиме двома хвилями.
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З 1 січня мінімальна зарплата збільшиться до 7 100 гривень. При цьому, з 1 квітня вона буде уже 8 000 гривень.
Зростуть і показники прожиткового мінімуму, тепер ці значення такі:
- 2 361 гривня – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;
- 3 023 гривні – для працездатних громадян;
- 2 563 гривні – для неповнолітніх осіб віком до 6 років;
- 3 196 гривень – для неповнолітніх осіб віком від 6 до 18 років.
Як збільшиться мінімальна пенсія
Мінімальні пенсійні виплати з 1 січня були підвищені з 2 093 до 2 361 гривні. При цьому пенсія більшості громадян має зрости у березні. Саме у цей період запланована масштабна індексація соцвиплат.
Потрібно зауважити, що у деяких випадках пенсія зменшиться. Йдеться про чиновників, які мають завищені пенсійні виплати.